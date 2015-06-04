中国金融：5月银行理财产品发行数量环比降16%，收益率将持续下降-融360

港报社评：美国优先七情上面，做“刁”须防做出大祸--信报1月23日
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
路透北京6月4日 - 据融360监测的数据显示，火爆的股市、基金市场分流银行理财资金，5月份银行理财产品发行数量和收益率均环比下降。长期来看，预计银行理财产品收益率将维持下降趋势，同时发行量和发行规模增幅将减缓。
根据融360发布的最新报告显示，5月份银行理财产品发行数量环比下降16%，平均年化收益率为5.22%，环比微降。同时因流动性较差，且在降息背景下，银行更倾向于发售短期理财产品，三个月内理财产品占比逾5成，非保本浮动收益类理财产品占比逾6成。
“一旦银行下调理财产品收益，将会有更多的客户弃银行投股市或其它理财市场。”报告预计：“不过银行理财产品客户基础很大，比互联网金融产品安全度高，因此仍具有一定优势。预计6月份理财产品发行量将保持相对稳定。”
但收益率方面，股市火爆难敌货币宽松致理财产品收益下滑的影响。融360理财分析师认为，6月份银行理财产品收益或将继续小幅下降。
报告并称，长期来看，银行理财收益率将维持下降趋势。同时，在互联网理财产品不断涌出，投资渠道大幅增加的情况下，银行理财产品发行量和发行规模增幅将减缓。（完） (发稿 王蕾；审校 毕晓雯)
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。