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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 12:59 BJT

中港个股：交通银行称仍在研究深化改革等问题，目前未有进展需披露--公告

路透香港6月4日 - 按资产计中国第五大银行--中国交通银行 周四在港交所公告称，该行仍在积极研究深化改革、完善公司治理机制的有关问题。目前,该行未有需要披露的重大进展事项。

针对此前有媒体报导称，交通银行混改方案或于近期通过。该行公告称，交行持续高度关注国家金融体制改革等方面的要求，仍在积极研究深化改革、完善公司治理机制的有关问题。

交通银行A股周四早盘收报7.99元，涨幅8.27%，过去一个月累计上涨6.65%。（完） (记者 赵红梅; 审校 曾祥进)

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