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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 13:56 BJT

台湾股市：放量收挫逾2%至四个月低位，因亚股普跌且外资偏空

路透台北6月4日 - 台湾股市周四连续第五日收低，大盘带量长黑掼破半年线。分析师表示，今日亚洲股市表现普遍不佳，陆股盘中也一度大跌，台股买盘不继并出现多杀多走势，终场指数创逾四个月低位。

大盘加权股价指数 收跌2.18%报9,348.63点；今日成交初值 放大至1,351.73亿台币，上交易日修正后为1,022.45亿。

〞亚股与陆股偏弱，外资空单又增加，指数在跌破9,500点颈线支撑后，下杀取量。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。

兆丰投顾一位不愿具名的分析师亦表示，台股近期受到外资转为卖超之下，信心动摇，引发一波多杀多。

简伯仪认为，今日大盘一举跌破位在9,479点的半年线支撑，下一步就要看位在9,325点的年线是否有撑。由于9500点的颈线重要关卡遭跌破，未来纵有反弹也建议减码。

今日大盘加权股价指数收在9,348.63点，前低为1月21日的9,319.71点。

他并预估，明日大盘指数应该维持在9,300-9,500点间弱势盘整。

本地时间13:47，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌1.25%;上海股市 跌3.36%；香港股市 跌1.20%。(完)

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