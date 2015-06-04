台湾股市：放量收挫逾2%至四个月低位，因亚股普跌且外资偏空

港报社评：美国优先七情上面，做“刁”须防做出大祸--信报1月23日
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
路透台北6月4日 - 台湾股市周四连续第五日收低，大盘带量长黑掼破半年线。分析师表示，今日亚洲股市表现普遍不佳，陆股盘中也一度大跌，台股买盘不继并出现多杀多走势，终场指数创逾四个月低位。
大盘加权股价指数 收跌2.18%报9,348.63点；今日成交初值 放大至1,351.73亿台币，上交易日修正后为1,022.45亿。
〞亚股与陆股偏弱，外资空单又增加，指数在跌破9,500点颈线支撑后，下杀取量。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。
兆丰投顾一位不愿具名的分析师亦表示，台股近期受到外资转为卖超之下，信心动摇，引发一波多杀多。
简伯仪认为，今日大盘一举跌破位在9,479点的半年线支撑，下一步就要看位在9,325点的年线是否有撑。由于9500点的颈线重要关卡遭跌破，未来纵有反弹也建议减码。
今日大盘加权股价指数收在9,348.63点，前低为1月21日的9,319.71点。
他并预估，明日大盘指数应该维持在9,300-9,500点间弱势盘整。
本地时间13:47，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌1.25%;上海股市 跌3.36%；香港股市 跌1.20%。(完)
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。