香港个股：数字王国澄清没有高管被捕，惟午盘股价继续受压

港报社评：美国优先七情上面，做“刁”须防做出大祸--信报1月23日
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
路透香港6月4日 - 香港数码制作公司--数字王国集团有限公司 周四称，公司各执行董事及高级管理层最近并无被捕，惟午盘股价继续受压。
数字王国周三盘中大跌逾六成后召开投资者电话会议，以对市场传闻作出解画，然今早股价继续受压，两日累计下跌近五成，市值蒸发逾100亿港元。
公司中午在联交所的声明称，各执行董事及高级管理层已于其香港总办事处亲自确认，彼最近并无被捕。公司亦已获得其各独立非执行董事相关确认。此外，公司继续与加拿大Immersive Ventures Inc紧密合作，以就于今年2月公布成立合营公司寻求机会。
数字王国并确认，公司的可换股票据持有人车峰于董事会并无职位，亦非公司高级管理层之成员，因此不对车峰作出评论。
综合本地报章的报导，市场流传，数字王国“隐形大股东”兼前央行行长及天津市市长戴相龙女婿的车峰于内地被捕，公司主席涉嫌洗黑钱受查以及加拿大合营公司计划触礁等消息，导致周三股价急挫。
香港时间13:16，数字王国跌12.7%，报1.1港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 毕晓雯)
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。