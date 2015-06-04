香港个股：数字王国澄清没有高管被捕，惟午盘股价继续受压

路透香港6月4日 - 香港数码制作公司--数字王国集团有限公司 周四称，公司各执行董事及高级管理层最近并无被捕，惟午盘股价继续受压。

数字王国周三盘中大跌逾六成后召开投资者电话会议，以对市场传闻作出解画，然今早股价继续受压，两日累计下跌近五成，市值蒸发逾100亿港元。

公司中午在联交所的声明称，各执行董事及高级管理层已于其香港总办事处亲自确认，彼最近并无被捕。公司亦已获得其各独立非执行董事相关确认。此外，公司继续与加拿大Immersive Ventures Inc紧密合作，以就于今年2月公布成立合营公司寻求机会。

数字王国并确认，公司的可换股票据持有人车峰于董事会并无职位，亦非公司高级管理层之成员，因此不对车峰作出评论。

综合本地报章的报导，市场流传，数字王国“隐形大股东”兼前央行行长及天津市市长戴相龙女婿的车峰于内地被捕，公司主席涉嫌洗黑钱受查以及加拿大合营公司计划触礁等消息，导致周三股价急挫。

香港时间13:16，数字王国跌12.7%，报1.1港元。（完）

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