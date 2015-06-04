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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 13:49 BJT

标题新闻：日本生命保险展开初步谈判，拟以2,000-3,000亿日圆收购澳洲国民银行保险业务--日经新闻

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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