更新版 1-中国股市：沪综指午盘初段一度跌逾5%，券商调整两融标的致市场出现恐慌抛盘

(新增分析师评论)

路透北京6月4日 - 中国股市沪综指周四午盘初段跌势加剧，盘中一度跌逾5%，其中创业板领跌。分析师表示，国盛证券宣布将创业板股票调出融资融券标的券可能是今天大盘跳水的导火索，近期市场波动较大，短期股指运行于高位，大盘对消息的反映比较激烈。

北京时间13:56，沪综指 报4,757.51点，跌3.11%，盘中最低跌至4,647点；创业板指数 则跌4.61%。

“导火索可能是国盛把创业板全部调出融资标的，它的做法肯定也引起警惕，我觉得对市场有一定的冲击。”国都证券策略分析师肖世俊表示。

他并称，此前监管层多次提及券商应重视两融业务的风险控制，目前券商两融规模已接近券商净资本上限，如此高的两融规模令券商开始调整本身的风险管控，投资者担心其他券商也可能采取类似措施，因此对市场产生一定冲击。

另外，近期创业板走势强劲，创业板指数从上周五至昨天累计上涨16%，短期上涨过快造成获利回吐压力较大，调整很正常，快涨急跌也是杠杆牛市和资金牛市的常态。