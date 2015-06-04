更新版 1-中国股市：沪综指午盘初段一度跌逾5%，券商调整两融标的致市场出现恐慌抛盘

港报社评：美国优先七情上面，做“刁”须防做出大祸--信报1月23日
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
(新增分析师评论)
路透北京6月4日 - 中国股市沪综指周四午盘初段跌势加剧，盘中一度跌逾5%，其中创业板领跌。分析师表示，国盛证券宣布将创业板股票调出融资融券标的券可能是今天大盘跳水的导火索，近期市场波动较大，短期股指运行于高位，大盘对消息的反映比较激烈。
北京时间13:56，沪综指 报4,757.51点，跌3.11%，盘中最低跌至4,647点；创业板指数 则跌4.61%。
“导火索可能是国盛把创业板全部调出融资标的，它的做法肯定也引起警惕，我觉得对市场有一定的冲击。”国都证券策略分析师肖世俊表示。
他并称，此前监管层多次提及券商应重视两融业务的风险控制，目前券商两融规模已接近券商净资本上限，如此高的两融规模令券商开始调整本身的风险管控，投资者担心其他券商也可能采取类似措施，因此对市场产生一定冲击。
另外，近期创业板走势强劲，创业板指数从上周五至昨天累计上涨16%，短期上涨过快造成获利回吐压力较大，调整很正常，快涨急跌也是杠杆牛市和资金牛市的常态。
国盛证券周四宣布将创业板股票调出融资融券标的券，并降低创业板股票可充抵保证金比例。 （完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。