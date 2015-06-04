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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 14:07 BJT

新兴汇市：印尼卢比接近17年低点，亚洲货币全线下跌

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 124.28 124.24 -0.03 -3.72 119.66

坡元 1.3459 1.3425 -0.25 -1.48 1.3260

台币 30.880 30.922 +0.14 +2.71 31.718

韩元 1113.18 1104.70 -0.76 -1.25 1099.30

泰铢 33.77 33.69 -0.24 -2.58 32.90

菲律宾披索 44.81 44.74 -0.16 -0.20 44.72

印尼卢比 13243.00 13220.00 -0.17 -6.52 12380.00

印度卢比 64.16 63.90 -0.40 -1.75 63.03

马币 3.7055 3.6855 -0.54 -5.64 3.4965

人民币 6.2007 6.1976 -0.05 +0.05 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 李春喜/张若琪 审校 许娜/王颖/龚芳)

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