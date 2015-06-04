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市场报道 | 2015年 6月 4日 星期四 14:18 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：就希腊问题将进行更多谈判

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* 澳元/美元跌0.91%，新西兰元/美元下滑0.31%，欧元/美元持平，美元/韩元涨0.83%

* 日股日经指数涨0.07%，中国沪综指大跌2.77%，香港恒生指数下挫1.1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌1.21%，美国公债收益率报2.3588%

* 希腊总理齐普拉斯周四早晨表示，在与欧盟高级官员进行过深夜谈判后，希腊接近与债权人达成协议，希腊将会在周五向IMF偿还到期的贷款。

* 澳洲4月零售销售持平而贸易逆差大增，打击澳元

* 中国沪综指午盘初段一度跌逾5%，券商调整两融标的致市场出现恐慌抛盘 (完)

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全部现汇报价 (编译 于春红; 审校 杜明霞)

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