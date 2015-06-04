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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 14:43 BJT

国际油市：油价下滑，因原油供给过剩效应更胜于燃料需求强劲

能源顾问公司Wood Mackenzie称，OPEC极不可能在6月5日会议中同意减产，预计OPEC原油日产量将维持略高于3,000万桶直到2016年。

该公司预计，今年和明年的布兰特原油均价分别是每桶60美元和70美元。

不过全球燃料需求强劲，抑制了油价的跌势。在中国，尽管经济放缓，每月新车销量仍接近200万辆。

需求在经济迟缓的欧洲也颇强劲。高盛表示，欧洲柴油消费高企，对其看空布兰特原油的前景构成风险，高盛对布兰特今明两年的预估价分别为每桶58美元和62美元。

高盛预计，2015年余下时间，欧洲柴油日需求量将增加22万桶，或3.5%；全年平均日需求量增加27万桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳/李婷仪 审校 徐文焰/王兴亚)

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