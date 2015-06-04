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债券 | 2015年 6月 4日 星期四 14:34 BJT

欧元债市：德国公债跌势延续，上日欧洲央行未口头压制收益率涨势

这使那些原本预计德拉吉会通过口头干预打压收益率的投资者感到失望，两周之前欧洲央行执委科尔称最近的市场走势“令人担忧”。

“所传递的信息很清楚：欧洲央行不会改变政策方向，也不会试图影响市场波动性，”北欧联合银行(Nordea)首席分析师Johnny Bo Jakobsen表示，“相反，德拉吉警告称，市场大幅震荡的格局可能会持续下去。”

德国公债期货 跌65个跳动点至150.53，意大利BTP债券期货 跌52个跳动点至131.70。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王洋/王颖；审校 蔡美珍/杜明霞)

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