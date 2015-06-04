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市场报道 | 2015年 6月 4日 星期四 15:19 BJT

法国经济：今年开始料将加速增长，通胀率也将随之攀升--法国央行

“从国内看，为削减劳动力成本而推出的措施，应该会通过提升竞争力开始支持经济活动，而这反过来又会提振出口、就业创造和企业投资，”央行所说的改革包括向企业提供税收优惠，及削减雇主缴纳的社会保险金。

“企业利润率也已开始回升，加上债务成本一直处于低位，且产能利用率料将上升，这些都应该会帮助刺激企业投资，”法国央行称。

就业增长前景对于法国总统奥朗德政府而言是好消息。本周稍早公布的数据显示，法国4月失业人数上升0.7%至354万的纪录高点。

支持率已较低的奥朗德表示，如果到2017年失业人数仍没有减少，他将不会寻求连任。(完) (编译 徐文焰/汪红英；审校 高琦/龚芳)

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