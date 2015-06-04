法国经济：今年开始料将加速增长，通胀率也将随之攀升--法国央行

港报财经评论：施政步履维艰，美元告别璀璨--信报1月23日
美国第45任总统特朗普完成宣誓， 市场以反高潮来迎接他「登基」，美滙指数 上周五由101.5高位，一度跌至100.7低位，收报100.74；欧罗由1.0589低位，急升至1.07以上报收。最有趣是极受特朗普言论影响的墨西哥披索也升了逾2%，反映这位不得民心的民粹政客，上台后不太可能呼风唤雨，执行政策能力成疑。
“从国内看，为削减劳动力成本而推出的措施，应该会通过提升竞争力开始支持经济活动，而这反过来又会提振出口、就业创造和企业投资，”央行所说的改革包括向企业提供税收优惠，及削减雇主缴纳的社会保险金。
“企业利润率也已开始回升，加上债务成本一直处于低位，且产能利用率料将上升，这些都应该会帮助刺激企业投资，”法国央行称。
就业增长前景对于法国总统奥朗德政府而言是好消息。本周稍早公布的数据显示，法国4月失业人数上升0.7%至354万的纪录高点。
支持率已较低的奥朗德表示，如果到2017年失业人数仍没有减少，他将不会寻求连任。(完) (编译 徐文焰/汪红英；审校 高琦/龚芳)
美国第45任总统特朗普完成宣誓， 市场以反高潮来迎接他「登基」，美滙指数 上周五由101.5高位，一度跌至100.7低位，收报100.74；欧罗由1.0589低位，急升至1.07以上报收。最有趣是极受特朗普言论影响的墨西哥披索也升了逾2%，反映这位不得民心的民粹政客，上台后不太可能呼风唤雨，执行政策能力成疑。
--截至今日，公募基金2016年四季报披露完毕；去年四季度，基金在行业上更加倾向制造业、金融业等传统配置领域，新兴板块投资吸引力进一步下降；个股方面一批绩优蓝筹股备受追捧，而部分昔日创业板“新贵”则人气急跌。
路透上海1月23日 - 据上海证券报周一报导，截至今日，公募基金2016年四季报披露完毕，季报显示基金在行业上更加倾向制造业、金融业等传统配置领域，TMT等新兴板块投资吸引力进一步下降；个股方面一批绩优蓝筹股备受追捧，而部分昔日创业板“新贵”则人气急跌。 展望今年一季度，在不少基金经理眼中，市场将进入阶段性的“观察期”，基于盈利确定性和估值安全性原则之上的精选个股，成为“蓄势待春生”的主流策略。