版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 14:46 BJT

日本股市：日经指数略微收高，保险商涨幅居前

网路零售业者--乐天(Rakuten) 股价暴跌6.2%，因公司计画发行新股筹资约1,880亿日圆(15亿美元)，其中九成资金用于偿还债务。

东证股价指数 上升0.2%至1,673.89点，JPX-日经400指数 涨0.2%至15,104.62点。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐