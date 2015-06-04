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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 14:51 BJT

全球金市：金价接近三周低点，因美国数据强劲且希腊债务危机现转机

数据支持了美国经济在首季萎缩后有所反弹的观点，并提振了美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能会考虑在今年晚些时候升息的预期。

“我们对金价后市看法仍偏空。”法国兴业分析师Robin Bhar说。“基于美国经济增长到夏季料将会增强，9月应该要接近升息了。”

投资人目前静待今天稍晚的美国一周请领失业金人数，和周五的美国非农就业报告，以获得更多有关经济的线索。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1182.8 -1.95 -0.16

现货银 16.45 -0.07 -0.42

现货铂金 1103 -1.25 -0.11

现货钯金 755.9 4.35 0.58

COMEX期金 1182.7 -2.2 -0.19

COMEX期银 16.435 -0.045 -0.27

汇率

欧元/美元 1.1262

美元指数 95.399

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 徐文焰/张若琪 审校 王兴亚/白云)

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