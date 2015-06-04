全球金市：金价接近三周低点，因美国数据强劲且希腊债务危机现转机

港报社评：美国优先七情上面，做“刁”须防做出大祸--信报1月23日
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
数据支持了美国经济在首季萎缩后有所反弹的观点，并提振了美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能会考虑在今年晚些时候升息的预期。
“我们对金价后市看法仍偏空。”法国兴业分析师Robin Bhar说。“基于美国经济增长到夏季料将会增强，9月应该要接近升息了。”
投资人目前静待今天稍晚的美国一周请领失业金人数，和周五的美国非农就业报告，以获得更多有关经济的线索。
--------------------------0635GMT---------
价格 变动 涨跌%
现货金 1182.8 -1.95 -0.16
现货银 16.45 -0.07 -0.42
现货铂金 1103 -1.25 -0.11
现货钯金 755.9 4.35 0.58
COMEX期金 1182.7 -2.2 -0.19
COMEX期银 16.435 -0.045 -0.27
汇率
欧元/美元 1.1262
美元指数 95.399
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 徐文焰/张若琪 审校 王兴亚/白云)
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。