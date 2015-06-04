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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 15:10 BJT

日本债市：公债价格削减跌幅，此前10年债收益率触及六个月高点

但在财务省标售8,000亿日圆(64.3亿美元)30年期公债取得良好结果后，日债价格即削减跌幅。最低得标价格为101.35，优于市场预期，投标倍数自上月标售的2.74升至3.07。平均得标价格与最低价格差距自前次的0.26，缩减至0.14。

10年债收益率于周四尾盘升3.5个基点至0.495%，日高为0.500%。

20年债收益率 升3个基点至1.265%，日高1.280%为2月中旬以来高位。30年债收益率 升2个基点至1.530%，日高1.550%亦为2月中旬以来高点。

10年期公债期货 跌0.35点，收在146.93，为5月14日以来低位。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.090%

五年期公债 0.205% +0.5 0.200%

10年期公债 0.605% +1.0 0.595%

20年期公债 1.480% +1.0 1.470%

30年期公债 1.625% +1.0 1.615%

10年期公债期货 <0#JGB:> 144.90 -0.05 144.95

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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(编译 于春红/龚芳; 审校 王兴亚/高琦)

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