日本债市：公债价格削减跌幅，此前10年债收益率触及六个月高点

钢铁产业：中国上市钢企预计2016年取得较好财务业绩
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
但在财务省标售8,000亿日圆(64.3亿美元)30年期公债取得良好结果后，日债价格即削减跌幅。最低得标价格为101.35，优于市场预期，投标倍数自上月标售的2.74升至3.07。平均得标价格与最低价格差距自前次的0.26，缩减至0.14。
10年债收益率于周四尾盘升3.5个基点至0.495%，日高为0.500%。
20年债收益率 升3个基点至1.265%，日高1.280%为2月中旬以来高位。30年债收益率 升2个基点至1.530%，日高1.550%亦为2月中旬以来高点。
10年期公债期货 跌0.35点，收在146.93，为5月14日以来低位。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.090%
五年期公债 0.205% +0.5 0.200%
10年期公债 0.605% +1.0 0.595%
20年期公债 1.480% +1.0 1.470%
30年期公债 1.625% +1.0 1.615%
10年期公债期货 <0#JGB:> 144.90 -0.05 144.95
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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(编译 于春红/龚芳; 审校 王兴亚/高琦)
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