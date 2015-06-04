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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 15:08 BJT

俄罗斯央行：降息过快存在风险，恐致通胀加剧和汇率震荡--总裁

路透圣彼得堡6月4日 - 俄罗斯央行总裁纳比乌里娜周四表示，过快调降指标利率存在风险，因为这样做可能导致通胀加剧和汇率震荡。

纳比乌里娜在演讲中还指出，降低通胀预期是当前的关键任务，它能够令央行得以进一步调降利率。

她称，预期银行业对指标利率下调的反应将会更快。俄罗斯央行今年已将指标利率调降450个基点至12.5%，下次议息会议将于6月15日举行。(完) (编译 徐文焰；审校 蔡美珍)

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