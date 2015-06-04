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市场报道 | 2015年 6月 4日 星期四 15:12 BJT

《汇市简讯》欧元/美元呈偏多结构，有涨至1.1315的空间

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* 欧元/美元仍呈偏多走势，有涨至1.1315的空间

* 1.1315为5月时由1.1468至1.0819跌势的76.4%回调位

* 日线收在1.1220上方，加强偏多结构。1.1220为1.1468-1.0819跌势的61.8%回调位

* 我们仍在1.1090处作多，上看1.1300

* 止损位已提升至1.1210

* 技术图形 link.reuters.com/gem84w (完)

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全部现汇报价 (编译 于春红; 审校 蔡美珍)

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