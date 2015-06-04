俄罗斯金融：央行总裁称俄国目前外汇储备充裕，规模将逐渐扩大

钢铁产业：中国上市钢企预计2016年取得较好财务业绩
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
路透圣彼得堡6月4日 - 俄罗斯央行总裁纳比乌里娜(Elvira Nabiullina)周四表示，目前俄国拥有充裕的外汇储备，未来几年外汇储备将逐渐增长。
在圣彼得堡一场银行业会议中，纳比乌里娜称在考量储备水准时，俄罗斯必须考虑到市场关闭及资金外逃等问题。
她同时提到，央行正坚守浮动卢布汇率机制政策，但可能更频繁地干预以防止市场不稳定的风险。
在论及银行议题时，她称银行业相当稳定，压力测试显示银行资本比率适当。(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
美国经济数据强，估计加息步伐加快，港股昨续回吐，恒指 收报22,885点，跌0.7%；国指 收报9,715点，跌0.8%，大市成交额560.6亿港元。
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