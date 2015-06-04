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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 15:18 BJT

俄罗斯金融：央行总裁称俄国目前外汇储备充裕，规模将逐渐扩大

路透圣彼得堡6月4日 - 俄罗斯央行总裁纳比乌里娜(Elvira Nabiullina)周四表示，目前俄国拥有充裕的外汇储备，未来几年外汇储备将逐渐增长。

在圣彼得堡一场银行业会议中，纳比乌里娜称在考量储备水准时，俄罗斯必须考虑到市场关闭及资金外逃等问题。

她同时提到，央行正坚守浮动卢布汇率机制政策，但可能更频繁地干预以防止市场不稳定的风险。

在论及银行议题时，她称银行业相当稳定，压力测试显示银行资本比率适当。(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)

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