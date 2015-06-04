台湾债市：五年券殖利率弹幅收敛，因台股重挫资金移入债市

* 台股爆量重挫，避险资金移入债市令殖利率弹幅收敛 * 10年增额券104/5R开始发行前交易，1.58%以上接手积极 路透台北6月4日 - 台湾指标五年券104/9 发行前交易殖利率周四收微升，收敛早盘的弹幅； 交易员表示，受到美债殖利率续弹带动，台债开盘殖利率即随美债上扬，惟随后在台股重挫，避险资金移入带 动下，殖利率升幅收敛。 今日也是第二期10年增额券104/5R 发行前交易首日，早盘殖利率亦因美债上扬而较现券走 高，但弹到1.58%以上即见买盘积极承接，空方操作转趋谨慎。 大型金融机构交易员说，〞股市重挫对债市有利，但我们目前只做五年券，早上看到它弹到1.04%时就进 场买了。〞 而在104/5R方面，大型公股银行交易员表示，内部设定目标是只要弹到1.59%以上即买进；早盘亦已进场 ；但另一大型公股银行交易员则说，要待突破1.6%后才会布局。 证券交易员指出，事实上，早盘10年二次增额券104/5R殖利率在弹到1.58%以上时，来自银行体系的买单 即涌入；特别是逼近1.60%时，买盘更是明显转趋积极，空单也随即收手，使殖利率未能突破1.6%。 惟交易员认为，16日美国联邦储备理事会(FED/美联储)将开会，市场除关注周五的非农业就业人口重要数 据外，接下来就是观察FED的说词；但因台债殖利率弹幅不及美债大，短线观察重点在于买盘态度是否坚定。 台湾股市周四连续第五日收低，大盘带量长黑掼破半年线。分析师表示，今日亚洲股市表现普遍不佳，陆 股盘中也一度大跌，台股买盘不继并出现多杀多走势，终场指数创逾四个月低位。 交易员预估，明日五年债104/9期 殖利率主交投区间暂看在1.00%-1.05%；10年增额券104/5R 发行前交易殖利率暂看1.57%-1.62%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9 +0.55 1.0280 1.0280-1.0500* 195.0 10 104/5R -- 1.5849 1.5700-1.5995 40.5 *为创该期券交易以来殖利率高位 本周的全球重要经济事件和数据包括： 6月4日(四)：美国Challenger企业计划裁员人数； 6月5日(五)：台湾公布5月CPI；台湾公布5月底外汇存底；5月美国非农就业岗位；5月 美国民间就业岗位 ；4月美国消费者信贷；4月德国工业订单；欧元区GDP第一季修正值；美国纽约联储总裁杜德利在明尼苏达州 经济俱乐部午餐会上发表讲话。 30 104/8 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5 1.5849 5 104/9 1.0280 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 罗两莎; 审校 董永年)