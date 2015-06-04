台湾债市：五年券殖利率弹幅收敛，因台股重挫资金移入债市

钢铁产业：中国上市钢企预计2016年取得较好财务业绩
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
* 台股爆量重挫，避险资金移入债市令殖利率弹幅收敛 * 10年增额券104/5R开始发行前交易，1.58%以上接手积极 路透台北6月4日 - 台湾指标五年券104/9 发行前交易殖利率周四收微升，收敛早盘的弹幅； 交易员表示，受到美债殖利率续弹带动，台债开盘殖利率即随美债上扬，惟随后在台股重挫，避险资金移入带 动下，殖利率升幅收敛。 今日也是第二期10年增额券104/5R 发行前交易首日，早盘殖利率亦因美债上扬而较现券走 高，但弹到1.58%以上即见买盘积极承接，空方操作转趋谨慎。 大型金融机构交易员说，〞股市重挫对债市有利，但我们目前只做五年券，早上看到它弹到1.04%时就进 场买了。〞 而在104/5R方面，大型公股银行交易员表示，内部设定目标是只要弹到1.59%以上即买进；早盘亦已进场 ；但另一大型公股银行交易员则说，要待突破1.6%后才会布局。 证券交易员指出，事实上，早盘10年二次增额券104/5R殖利率在弹到1.58%以上时，来自银行体系的买单 即涌入；特别是逼近1.60%时，买盘更是明显转趋积极，空单也随即收手，使殖利率未能突破1.6%。 惟交易员认为，16日美国联邦储备理事会(FED/美联储)将开会，市场除关注周五的非农业就业人口重要数 据外，接下来就是观察FED的说词；但因台债殖利率弹幅不及美债大，短线观察重点在于买盘态度是否坚定。 台湾股市周四连续第五日收低，大盘带量长黑掼破半年线。分析师表示，今日亚洲股市表现普遍不佳，陆 股盘中也一度大跌，台股买盘不继并出现多杀多走势，终场指数创逾四个月低位。 交易员预估，明日五年债104/9期 殖利率主交投区间暂看在1.00%-1.05%；10年增额券104/5R 发行前交易殖利率暂看1.57%-1.62%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9 +0.55 1.0280 1.0280-1.0500* 195.0 10 104/5R -- 1.5849 1.5700-1.5995 40.5 *为创该期券交易以来殖利率高位 本周的全球重要经济事件和数据包括： 6月4日(四)：美国Challenger企业计划裁员人数； 6月5日(五)：台湾公布5月CPI；台湾公布5月底外汇存底；5月美国非农就业岗位；5月 美国民间就业岗位 ；4月美国消费者信贷；4月德国工业订单；欧元区GDP第一季修正值；美国纽约联储总裁杜德利在明尼苏达州 经济俱乐部午餐会上发表讲话。 30 104/8 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5 1.5849 5 104/9 1.0280 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 罗两莎; 审校 董永年)
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
美国经济数据强，估计加息步伐加快，港股昨续回吐，恒指 收报22,885点，跌0.7%；国指 收报9,715点，跌0.8%，大市成交额560.6亿港元。
美国第45任总统特朗普完成宣誓， 市场以反高潮来迎接他「登基」，美滙指数 上周五由101.5高位，一度跌至100.7低位，收报100.74；欧罗由1.0589低位，急升至1.07以上报收。最有趣是极受特朗普言论影响的墨西哥披索也升了逾2%，反映这位不得民心的民粹政客，上台后不太可能呼风唤雨，执行政策能力成疑。