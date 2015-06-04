中国企业：华为计划今年对南非的智能手机出口量翻番至200万部--高管

钢铁产业：中国上市钢企预计2016年取得较好财务业绩
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
路透开普敦6月4日 - 中国华为 南非业务执行长Steven Wu周四表示，该公司计划在今年令南非市场进口的华为智能手机规模增长一倍，达到200万部。
“我们去年卖出了100万部手机，今年要再增长一倍，”Steven Wu在一次会议间隙对记者表示。
华为采取积极行动以挖掘非洲智能手机的增长潜力。分析师认为非洲的智能手机市场将继续蓬勃发展，因为廉价手机加速普及，使用量将从2012年末的大约7,900万部，增加到2018年的4.12亿部。
除了南非之外，华为还打算加大对安哥拉、尼日利亚、埃及和莫桑比克的投资。(完)
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
美国经济数据强，估计加息步伐加快，港股昨续回吐，恒指 收报22,885点，跌0.7%；国指 收报9,715点，跌0.8%，大市成交额560.6亿港元。
美国第45任总统特朗普完成宣誓， 市场以反高潮来迎接他「登基」，美滙指数 上周五由101.5高位，一度跌至100.7低位，收报100.74；欧罗由1.0589低位，急升至1.07以上报收。最有趣是极受特朗普言论影响的墨西哥披索也升了逾2%，反映这位不得民心的民粹政客，上台后不太可能呼风唤雨，执行政策能力成疑。