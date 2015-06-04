重发-《路透晚报》--6月4日日间新闻摘要（国际版）

钢铁产业：中国上市钢企预计2016年取得较好财务业绩
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
(重发以调整格式)
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--中国着眼于2020年经济翻番目标，改革热情可能下降
中国的下一个五年规划可能把经济年增长率目标定在7%左右，这样才能实现经济到2020年翻一番的宏伟目标。这令人担忧政治考虑可能盖过全面改革的承诺。改革虽然会放慢经济增长速度，但会让其变得更可持续。
--日本央行总裁黑田东彦呼吁慎防美日欧货币政策分歧的溢出效应
日本央行总裁黑田东彦呼吁决策者们要留心日本、美国和欧元区之间货币政策分歧产生的全球溢出效应，尤其是对新兴经济体的影响。他指出，去年油价大跌考验了各国央行，提高衡量通胀预期的精准度也变得益发重要了。
--独家：巴斯夫正考虑竞购先正达之可能性--消息人士
知情人士称，巴斯夫正在考虑可能向瑞士同业先正达(Syngenta)发出并购要约。先正达已从孟山都收到450亿美元的收购要约。消息人士表示，巴斯夫正与投行人士讨论对先正达出价的可能性，不过尚未作出决定，竞购也可能不会付诸行动。
--澳洲4月零售销售持平而贸易逆差大增
澳洲4月零售销售持平于上月，打击对于消费需求持续增长的希望。出口疲弱导致贸易逆差扩大至纪录高位。市场原本预期4月零售销售增长0.4%。对于澳洲央行来说，这项数据可能尤其令人失望。今日数据公布后，投资者打压澳元，导致澳元兑美元下跌0.005美元至0.7720美元，投资者还认为澳洲再度降息的几率上升了。
--美国钢企指控中台韩等倾销钢品，或导致课征相关进口税
美国钢铁企业周三向美国政府投诉，指控从中国、印度、意大利、韩国和台湾进口的耐蚀钢价格太便宜。这最后可能导致美国对来自这些地方的钢品课征相关进口关税。美国钢铁业者指控，这五地钢铁商受惠于范围广泛补贴；但美国厂商并未享有这样的补贴。他们指出了中国的48项不同补贴计划，印度88项，意大利12项、韩国43项，以及台湾的22项。
--巴西央行升息50基点至逾六年高位，暗示继续升息
巴西央行周三将指标利率升至逾六年高位，延续紧缩行动并保持升息大门敞开，尽管担心借款成本增加可能加重预期中的经济衰退。央行货币政策委员会(Copom)一致同意将指标Selic利率上调50个基点到13.75%，升至2009年1月以来的最高水平。这是该行连续第五次升息。
[市场摘要]
--日本股市：日经指数略微收高，保险商涨幅居前
日本股市日经指数周四出现三日来首次上涨，保险商涨幅居前，因日本和全球债券收益率(殖利率)上涨，但债券价格波动性上升令很多投资者保持警惕。日经指数收涨0.1%至20,488.19点，距离一周前触及的15年高点20,655.33点不远。东证股价指数上升0.2%至1,673.89点，JPX-日经400指数涨0.2%至15,104.62点。
--中国股市：沪综指收升创逾七年新高，券商调整两融标的致大盘高位巨震
中国股市沪综指收升创逾七年新高，盘中一度跌逾5%，创业板领跌，尾盘则在银行股带动下大幅拉升转跌为涨。
沪综指收报4,947.102点，涨37.125点或0.76%，此前收盘高点为2008年1月18日的5,180.53点，今日股指振幅达6.12%。上证A股今日成交10,453亿元人民币，上日为10,027亿元。沪深300指数收报5,181.42点，涨0.74%。
--香港股市：恒生指数跟随陆股逆转走势扳回多数跌幅，但终场仍收低
香港股市恒生指数收低，但扳回午后盘初的多数跌幅，跟随中国内地股市的大幅逆转走势。恒生指数收低0.4%，至27,551.89点，恒生国企指数收高0.1%，至14,127.01点。两大指数盘中皆一度挫逾2%。
--汇市：欧元升势暂歇，此前录得逾六年来最大的两日涨幅
欧元升势暂歇，此前兑美元录得的两日升幅为逾六年来最大，因欧洲央行淡化债市波动率的影响，而且欧元区回归通胀格局。周四主要货币中变动幅度最大的是澳元，澳元兑美元 跌1%，至0.7708美元，此前数据疲弱令人再度预期澳洲央行将进一步放宽货币政策。欧元兑日圆下跌0.2%至139.77，稍早在亚洲时段一度触及近五个月高位140.37。美元指数今日继续徘徊在95.415附近。
--欧元债市：德国公债跌势延续，上日欧洲央行未口头压制收益率涨势
德国10年期公债收益率(殖利率)升至2015年高位，因持续了六周之久的卖盘还在继续。此波跌势部分是由于通胀预期反弹所致，而流动性清淡及先前押注借款成本下降的仓位遭到快速解除，则加剧跌势。这令德国10年期公债收益率周四升至0.95%，而4月中旬还停在零水准附近。0847GMT时，德国公债期货跌124个跳动点至149.94，意大利BTP债券期货跌117个跳动点至131.05。
--国际油市：油价下滑，因原油供给过剩效应更胜于燃料需求强劲
油价下滑，因原油严重供过于求的影响力，更甚于全球燃料需求强劲。原油市场仍旧供给过剩，OPEC周五即将开会，料将持续以较日需高出约200万桶的速度生产石油。0829GMT布兰特原油期货下滑0.56美元，至每桶63.28美元。美国原油期货则跌0.36美元至59.29美元。
--全球金市：金价接近三周低点，因美国数据强劲且希腊债务危机现转机
金价接近三周低点，由于良好的经济数据增强了美国升息前景，而且有迹象表明，希腊债务危机出现转机。0831GMT，现货金报每盎司1,184.40美元。金价周三曾触及1,179.43美元的5月11日以来低点。
--金属期市：伦敦期铜跌至六周低点，受累于暗淡的需求前景
伦敦期铜跌破每吨6,000美元至六周低点，因短期需求增长前景暗淡，加之供给充足。0750GMT时，LME期铜跌1%至每吨5,954美元，接近当日低位5,951，后者是4月24日以来最低位。上海期铜下滑0.8%至每吨43,400元人民币。上海期镍及LME期镍均跌逾1%。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (整理 于春红; 审校 李春喜)
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
美国经济数据强，估计加息步伐加快，港股昨续回吐，恒指 收报22,885点，跌0.7%；国指 收报9,715点，跌0.8%，大市成交额560.6亿港元。
美国第45任总统特朗普完成宣誓， 市场以反高潮来迎接他「登基」，美滙指数 上周五由101.5高位，一度跌至100.7低位，收报100.74；欧罗由1.0589低位，急升至1.07以上报收。最有趣是极受特朗普言论影响的墨西哥披索也升了逾2%，反映这位不得民心的民粹政客，上台后不太可能呼风唤雨，执行政策能力成疑。