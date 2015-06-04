重发-《路透晚报》--6月4日日间新闻摘要（国际版）

(重发以调整格式)

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--中国着眼于2020年经济翻番目标，改革热情可能下降

中国的下一个五年规划可能把经济年增长率目标定在7%左右，这样才能实现经济到2020年翻一番的宏伟目标。这令人担忧政治考虑可能盖过全面改革的承诺。改革虽然会放慢经济增长速度，但会让其变得更可持续。

--日本央行总裁黑田东彦呼吁慎防美日欧货币政策分歧的溢出效应

日本央行总裁黑田东彦呼吁决策者们要留心日本、美国和欧元区之间货币政策分歧产生的全球溢出效应，尤其是对新兴经济体的影响。他指出，去年油价大跌考验了各国央行，提高衡量通胀预期的精准度也变得益发重要了。

--独家：巴斯夫正考虑竞购先正达之可能性--消息人士

知情人士称，巴斯夫正在考虑可能向瑞士同业先正达(Syngenta)发出并购要约。先正达已从孟山都收到450亿美元的收购要约。消息人士表示，巴斯夫正与投行人士讨论对先正达出价的可能性，不过尚未作出决定，竞购也可能不会付诸行动。

--澳洲4月零售销售持平而贸易逆差大增

澳洲4月零售销售持平于上月，打击对于消费需求持续增长的希望。出口疲弱导致贸易逆差扩大至纪录高位。市场原本预期4月零售销售增长0.4%。对于澳洲央行来说，这项数据可能尤其令人失望。今日数据公布后，投资者打压澳元，导致澳元兑美元下跌0.005美元至0.7720美元，投资者还认为澳洲再度降息的几率上升了。

--美国钢企指控中台韩等倾销钢品，或导致课征相关进口税

美国钢铁企业周三向美国政府投诉，指控从中国、印度、意大利、韩国和台湾进口的耐蚀钢价格太便宜。这最后可能导致美国对来自这些地方的钢品课征相关进口关税。美国钢铁业者指控，这五地钢铁商受惠于范围广泛补贴；但美国厂商并未享有这样的补贴。他们指出了中国的48项不同补贴计划，印度88项，意大利12项、韩国43项，以及台湾的22项。

--巴西央行升息50基点至逾六年高位，暗示继续升息

巴西央行周三将指标利率升至逾六年高位，延续紧缩行动并保持升息大门敞开，尽管担心借款成本增加可能加重预期中的经济衰退。央行货币政策委员会(Copom)一致同意将指标Selic利率上调50个基点到13.75%，升至2009年1月以来的最高水平。这是该行连续第五次升息。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数略微收高，保险商涨幅居前

日本股市日经指数周四出现三日来首次上涨，保险商涨幅居前，因日本和全球债券收益率(殖利率)上涨，但债券价格波动性上升令很多投资者保持警惕。日经指数收涨0.1%至20,488.19点，距离一周前触及的15年高点20,655.33点不远。东证股价指数上升0.2%至1,673.89点，JPX-日经400指数涨0.2%至15,104.62点。

--中国股市：沪综指收升创逾七年新高，券商调整两融标的致大盘高位巨震

中国股市沪综指收升创逾七年新高，盘中一度跌逾5%，创业板领跌，尾盘则在银行股带动下大幅拉升转跌为涨。

沪综指收报4,947.102点，涨37.125点或0.76%，此前收盘高点为2008年1月18日的5,180.53点，今日股指振幅达6.12%。上证A股今日成交10,453亿元人民币，上日为10,027亿元。沪深300指数收报5,181.42点，涨0.74%。

--香港股市：恒生指数跟随陆股逆转走势扳回多数跌幅，但终场仍收低

香港股市恒生指数收低，但扳回午后盘初的多数跌幅，跟随中国内地股市的大幅逆转走势。恒生指数收低0.4%，至27,551.89点，恒生国企指数收高0.1%，至14,127.01点。两大指数盘中皆一度挫逾2%。

--汇市：欧元升势暂歇，此前录得逾六年来最大的两日涨幅

欧元升势暂歇，此前兑美元录得的两日升幅为逾六年来最大，因欧洲央行淡化债市波动率的影响，而且欧元区回归通胀格局。周四主要货币中变动幅度最大的是澳元，澳元兑美元 跌1%，至0.7708美元，此前数据疲弱令人再度预期澳洲央行将进一步放宽货币政策。欧元兑日圆下跌0.2%至139.77，稍早在亚洲时段一度触及近五个月高位140.37。美元指数今日继续徘徊在95.415附近。

--欧元债市：德国公债跌势延续，上日欧洲央行未口头压制收益率涨势

德国10年期公债收益率(殖利率)升至2015年高位，因持续了六周之久的卖盘还在继续。此波跌势部分是由于通胀预期反弹所致，而流动性清淡及先前押注借款成本下降的仓位遭到快速解除，则加剧跌势。这令德国10年期公债收益率周四升至0.95%，而4月中旬还停在零水准附近。0847GMT时，德国公债期货跌124个跳动点至149.94，意大利BTP债券期货跌117个跳动点至131.05。

--国际油市：油价下滑，因原油供给过剩效应更胜于燃料需求强劲

油价下滑，因原油严重供过于求的影响力，更甚于全球燃料需求强劲。原油市场仍旧供给过剩，OPEC周五即将开会，料将持续以较日需高出约200万桶的速度生产石油。0829GMT布兰特原油期货下滑0.56美元，至每桶63.28美元。美国原油期货则跌0.36美元至59.29美元。

--全球金市：金价接近三周低点，因美国数据强劲且希腊债务危机现转机

金价接近三周低点，由于良好的经济数据增强了美国升息前景，而且有迹象表明，希腊债务危机出现转机。0831GMT，现货金报每盎司1,184.40美元。金价周三曾触及1,179.43美元的5月11日以来低点。

--金属期市：伦敦期铜跌至六周低点，受累于暗淡的需求前景

伦敦期铜跌破每吨6,000美元至六周低点，因短期需求增长前景暗淡，加之供给充足。0750GMT时，LME期铜跌1%至每吨5,954美元，接近当日低位5,951，后者是4月24日以来最低位。上海期铜下滑0.8%至每吨43,400元人民币。上海期镍及LME期镍均跌逾1%。