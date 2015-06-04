表格：外资在韩国股市买超2,209亿韩元，连续第六日买超

钢铁产业：中国上市钢企预计2016年取得较好财务业绩
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
路透首尔6月4日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资在韩国股市买超2,209亿韩元。外资已经连续六个交易日买超韩股，期间累计买超9,331亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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6月 4日 220.9 -205.4 -10.6
6月 3日 155.1 -74.9 -88.6
6月 2日 11.0 -213.2 224.5
6月 1日 38.1 89.1 47.6
5月29日 256.7 -82.5 -170.2
5月28日 251.3 -202.6 -46.9
5月27日 -188.2 -202.2 421.5
5月26日 -3.8 80.2 -45.0
5月22日 296.0 45.7 -347.0
5月21日 60.6 -252.1 197.8
5月20日 136.3 -42.5 -75.5
5月19日 75.4 -168.5 88.0
5月18日 165.0 -176.7 25.1
5月15日 479.9 -65.6 236.4
5月14日 25.4 -112.3 112.7
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本月以来 425.1 -582.5 173.0
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今年以来 9,997.5 -9,092.1 -1,030.3
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路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
美国经济数据强，估计加息步伐加快，港股昨续回吐，恒指 收报22,885点，跌0.7%；国指 收报9,715点，跌0.8%，大市成交额560.6亿港元。
美国第45任总统特朗普完成宣誓， 市场以反高潮来迎接他「登基」，美滙指数 上周五由101.5高位，一度跌至100.7低位，收报100.74；欧罗由1.0589低位，急升至1.07以上报收。最有趣是极受特朗普言论影响的墨西哥披索也升了逾2%，反映这位不得民心的民粹政客，上台后不太可能呼风唤雨，执行政策能力成疑。