路透伦敦6月4日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：欧元虽曾短暂跌至1.1075美元，但昨日持续攀高，上破1.1220区域，进而迈向5月高位1.1480美元。欧元可能先回测1.1130，但只要站在1.1050上方，则趋势仍将持续偏多。

美元/日圆：美元昨日向125日圆叩关后回贬，有监于蜡烛日线图出现反转型态，美元可能略告拉回。若弃守123.60，则很可能意味着美元将跌向122.00水准。

英镑/美元：英镑持续有守，但需攻破1.5400，方能上看200日均线切入位1.5535。支撑仍位于50及100日均线附近，即介于1.5155/65美元之间。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1259 1.1274 -0.13 -6.93 1.2097

美元/日圆 124.26 124.24 +0.02 +3.83 119.68

欧元/日圆 139.89 140.02 -0.09 -3.37 144.77

美元/瑞郎 0.9355 0.9335 +0.21 -5.89 0.9941

英镑/美元 1.5328 1.5336 -0.05 -1.57 1.5573

美元/加元 1.2468 1.2453 +0.12 +7.32 1.1618

澳元/美元 0.7714 0.7784 -0.90 -5.56 0.8168

新西兰元/美元 0.7125 0.7145 -0.28 -8.62 0.7797

欧元/瑞郎 1.0537 1.0532 +0.05 -12.38 1.2026

欧元/英镑 0.7342 0.7346 -0.05 -5.33 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3676 9.3638 +0.04 -1.07 9.4688

美元/挪威克朗 7.7920 7.7561 +0.46 +4.28 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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