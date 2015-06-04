欧洲央行周三维持利率在纪录低位不变，同时继续实施量化宽松政策以扶助经济。欧洲央行 表示，欧洲经济成长动能有所减弱，债券市场波动将会持续。央行承诺继续实施资产购买计 划，直至振兴经济的任务完成。 巴西央行周三将指标利率升至逾六年高位，延续紧缩行动并保持升息大门敞开，尽管担 心借款成本增加可能加重预期中的经济衰退。央行货币政策委员会(Copom)一致同意将指标S elic利率上调50个基点到13.75%，升至2009年1月以来的最高水平。这是该行连续第五次升 息。 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示担忧美国经济近期前景。布兰德称，第一季 GDP表现负面多因恶劣天气等暂时性因素影响，但指有必要看到更强劲的数据，方能支持在6 月升息。 芝加哥联储总裁埃文斯称，以判断数据来看，美联储不太可能应在明年前升息，3月份 经济数据已经比预期要差，目前升息的障碍非常高。 日本央行总裁黑田东彦呼吁决策者们要留心日本、美国和欧元区之间货币政策分歧产生 的全球溢出效应，尤其是对新兴经济体的影响。 俄罗斯央行总裁纳比乌里娜表示，过快调降指标利率存在风险，因为这样做可能导致通 胀加剧和汇率震荡。 中国央行调查统计司司长盛松成近期对下一步利率市场化改革提出建议，称应适时放开 存款利率上限管制，当前再扩大存款利率上浮区间已无意义，而距浮动上限的放开已为时不 远。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.75% 2015年1月21日降25基点 巴西 Selic利率13.75% 2015年6月3日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率2.25% 2015年5月11日降25基点 一年期贷款利率5.10% 2015年5月11日降25基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.75% 2015年3月12日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.50% 2014年7月24日升25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率7.25% 2015年6月2日降25基点 附卖回利率6.25% 2015年6月2日降25基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.25% 2015年3月18日降15基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率1.25% 2014年12月11日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率12.5% 2015年4月30日降150个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 蔡美珍；审校 龚芳)