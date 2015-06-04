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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 16:12 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

欧洲央行周三维持利率在纪录低位不变，同时继续实施量化宽松政策以扶助经济。欧洲央行
表示，欧洲经济成长动能有所减弱，债券市场波动将会持续。央行承诺继续实施资产购买计
划，直至振兴经济的任务完成。 
    
    巴西央行周三将指标利率升至逾六年高位，延续紧缩行动并保持升息大门敞开，尽管担
心借款成本增加可能加重预期中的经济衰退。央行货币政策委员会(Copom)一致同意将指标S
elic利率上调50个基点到13.75%，升至2009年1月以来的最高水平。这是该行连续第五次升
息。 
    
    美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示担忧美国经济近期前景。布兰德称，第一季
GDP表现负面多因恶劣天气等暂时性因素影响，但指有必要看到更强劲的数据，方能支持在6
月升息。 
    
    芝加哥联储总裁埃文斯称，以判断数据来看，美联储不太可能应在明年前升息，3月份
经济数据已经比预期要差，目前升息的障碍非常高。 
    
    日本央行总裁黑田东彦呼吁决策者们要留心日本、美国和欧元区之间货币政策分歧产生
的全球溢出效应，尤其是对新兴经济体的影响。 
    
    俄罗斯央行总裁纳比乌里娜表示，过快调降指标利率存在风险，因为这样做可能导致通
胀加剧和汇率震荡。 
    
    中国央行调查统计司司长盛松成近期对下一步利率市场化改革提出建议，称应适时放开
存款利率上限管制，当前再扩大存款利率上浮区间已无意义，而距浮动上限的放开已为时不
远。 

  美国       联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
             基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大     隔夜拆款利率0.75%              2015年1月21日降25基点
  巴西       Selic利率13.75%                2015年6月3日升50基点
                                            
 亚洲
  日本       隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
             贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国       金融机构一年期存款利率2.25%    2015年5月11日降25基点
             一年期贷款利率5.10%            2015年5月11日降25基点
  台湾       重贴现率1.875%                 2011年6月30日升12.5基点
             担保放款融通利率2.25%          2011年6月30日升12.5基点
             短期融通利率4.125%             2011年6月30日升12.5基点
  香港       最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
             隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国       基本利率(base rate)目标1.75%   2015年3月12日降25基点
  澳洲       隔夜拆款利率2.00%              2015年5月5日降25基点
  马来西亚   隔夜政策利率3.25%              2014年7月10日升25基点
  新西兰     官方指标利率3.50%              2014年7月24日升25基点
  泰国       一天期附买回利率1.50%          2015年4月29日降25基点
  菲律宾     隔夜借款利率4.0%               2014年9月11日升25基点
  印度       附买回利率7.25%                2015年6月2日降25基点
             附卖回利率6.25%                2015年6月2日降25基点
  印尼       指标利率7.50%                  2015年2月17日降25个基点
                                            
 欧洲
  欧元区     主要再融资利率0.05%            2014年9月4日降10基点
  英国       准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
             (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士       利率目标区间负1.25-负0.25%     2015年1月15日降50基点
  瑞典       附买回利率负0.25%              2015年3月18日降15基点
  丹麦       贷款利率0.05%                  2015年1月19日降15基点
             存单(CD)利率负0.75%            2015年2月5日降25基点
  挪威       指标利率1.25%                  2014年12月11日降25基点
  俄罗斯     指标一周期回购利率12.5%        2015年4月30日降150个基点
                                            
  非洲
  南非       附买回利率5.75%                2014年7月17日升25基点
                                            
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5
 .25%。(完)
 
 (整理 蔡美珍；审校 龚芳)

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