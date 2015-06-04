日圆汇率：日央行委员称当前汇率“适宜”，暗示不希望进一步贬值--彭博

钢铁产业：中国上市钢企预计2016年取得较好财务业绩
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
安倍晋三在2012年末上台执政，当时誓言要去除日圆强劲给日本出口商带来的负担，自那时起到现在，日圆兑美元已经跌去约37%。
导致日圆走弱的一个原因是日本央行推出激进的量化宽松举措，试图通过大规模购买政府公债来推高通胀率。
日本央行已经多次表态，称货币政策的目的并不是要压低日圆汇率，但一些经济学家担心如果日圆贬值过多，可能成为引发贸易摩擦的一个诱因，还可能因推高进口物价而令消费者人气受损。
据彭博报导，原田泰重申了央行观点，即消费者物价有望在2016财年的上半年左右达到2%的目标，只要物价上涨的动能仍然不变，那么就无需进一步放宽货币政策。
原田泰在3月进入日本央行审议委员会，任期五年。（完）
(编译 李春喜/高琦; 审校 杜明霞/龚芳)
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
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