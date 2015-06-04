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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 16:32 BJT

日圆汇率：日央行委员称当前汇率“适宜”，暗示不希望进一步贬值--彭博

安倍晋三在2012年末上台执政，当时誓言要去除日圆强劲给日本出口商带来的负担，自那时起到现在，日圆兑美元已经跌去约37%。

导致日圆走弱的一个原因是日本央行推出激进的量化宽松举措，试图通过大规模购买政府公债来推高通胀率。

日本央行已经多次表态，称货币政策的目的并不是要压低日圆汇率，但一些经济学家担心如果日圆贬值过多，可能成为引发贸易摩擦的一个诱因，还可能因推高进口物价而令消费者人气受损。

据彭博报导，原田泰重申了央行观点，即消费者物价有望在2016财年的上半年左右达到2%的目标，只要物价上涨的动能仍然不变，那么就无需进一步放宽货币政策。

原田泰在3月进入日本央行审议委员会，任期五年。（完）

(编译 李春喜/高琦; 审校 杜明霞/龚芳)

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