《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--6月4日

钢铁产业：中国上市钢企预计2016年取得较好财务业绩
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
路透香港6月4日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:21时，1港元=0.79 975人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为32.84 %，高于上交易日收盘的30.42%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.34 6.75 0.99 建设银行 6.92 7.91 1.09 中国银行 4.71 5.23 1.13 农业银行 3.85 4.24 1.14 招商银行 20.44 25.60 1.00 中信银行 8.11 6.62 1.53 交通银行 8.12 8.05 1.26 民生银行 10.60 10.64 1.25 中国人寿 36.94 36.35 1.27 中国平安 88.01 112.80 0.98 中国太保 34.05 40.00 1.06 中信证券 32.21 31.80 1.27 新华人寿 64.80 49.60 1.63 海通证券 27.18 25.05 1.36 华能国际 11.87 10.42 1.42 大唐发电 8.61 4.46 2.41 华电国际 9.04 8.75 1.29 中煤能源 9.62 4.92 2.44 中国神华 23.08 19.24 1.50 中国石油 12.61 9.06 1.74 兖州煤业 16.90 7.23 2.92 中国石化 7.62 6.68 1.43 上海石化 9.20 3.88 2.96 中海油服 27.98 14.28 2.45 仪征化纤 9.67 3.89 3.11 中国铝业 9.48 4.54 2.61 江西铜业 26.11 15.18 2.15 洛阳钼业 17.88 6.86 3.26 紫金矿业 6.52 3.13 2.60 马钢股份 6.35 2.97 2.67 鞍钢股份 7.80 6.22 1.57 重庆钢铁 6.85 2.68 3.20 海螺水泥 25.25 32.00 0.99 洛阳玻璃 24.73 7.70 4.02 京城机电 14.49 5.82 3.11 中联重科 10.13 6.29 2.01 金隅股份 12.57 8.47 1.86 中国国航 11.79 9.31 1.58 东方航空 9.94 6.13 2.03 南方航空 10.38 7.95 1.63 中国远洋 13.22 5.57 2.97 中海集运 9.49 3.47 3.42 中集集团 27.99 22.25 1.57 中海发展 12.20 5.88 2.59 宁沪高速 9.74 11.04 1.10 深高速 10.64 6.59 2.02 成渝高速 8.72 3.84 2.84 皖通高速 17.48 8.59 2.54 广深铁路 7.79 4.87 2.00 中国南车 29.45 15.00 2.45 中国交建 19.23 13.48 1.78 中国铁建 22.98 14.80 1.94 中国中铁 20.58 10.32 2.49 长城汽车 47.26 49.65 1.19 比亚迪 83.60 59.30 1.76 广汽集团 13.09 7.84 2.09 青岛啤酒 57.38 51.15 1.40 白云山 46.31 31.90 1.82 新华制药 16.80 8.14 2.58 海信科龙 14.33 7.37 2.43 南京熊猫 29.48 10.78 3.42 晨鸣纸业 10.77 6.07 2.22 上海医药 28.08 24.60 1.43 中兴通讯 31.63 23.35 1.69 东方电气 28.97 16.86 2.15 潍柴动力 34.73 27.90 1.56 东北电气 8.60 3.26 3.30 广船国际 67.94 33.90 2.51 经纬纺机 27.14 12.40 2.74 昆明机床 8.84 3.52 3.14 一拖股份 17.14 7.00 3.06 北辰实业 7.77 3.60 2.70 创业环保 16.97 7.43 2.86 中国中冶 9.58 4.08 2.94 金风科技 23.75 18.84 1.58 丽珠 81.80 63.40 1.61 万科 14.99 19.94 0.94 郑煤机 17.29 7.19 3.01 大连港 9.50 4.05 2.93 山东墨龙 16.31 5.39 3.78 浙江世宝 52.01 15.50 4.20 复星医药 38.27 32.10 1.49 光大银行 6.10 5.19 1.47 东江环保 75.76 47.75 1.98 上海电气 22.01 8.12 3.39 广发证券 27.35 24.55 1.39 华泰证券 29.97 26.10 1.44 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
美国经济数据强，估计加息步伐加快，港股昨续回吐，恒指 收报22,885点，跌0.7%；国指 收报9,715点，跌0.8%，大市成交额560.6亿港元。
美国第45任总统特朗普完成宣誓， 市场以反高潮来迎接他「登基」，美滙指数 上周五由101.5高位，一度跌至100.7低位，收报100.74；欧罗由1.0589低位，急升至1.07以上报收。最有趣是极受特朗普言论影响的墨西哥披索也升了逾2%，反映这位不得民心的民粹政客，上台后不太可能呼风唤雨，执行政策能力成疑。