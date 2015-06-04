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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 16:23 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--6月4日

路透香港6月4日 - 
 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:21时，1港元=0.79        
 975人民币          )                                                                
                                                                                           
     涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数          显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为32.84
 %，高于上交易日收盘的30.42%。
                                                                                           
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比                
                                                 (元)     港元)       价             
 工商银行                                          5.34      6.75      0.99                
 建设银行                                          6.92      7.91      1.09                
 中国银行                                          4.71      5.23      1.13                
 农业银行                                          3.85      4.24      1.14                
 招商银行                                         20.44     25.60      1.00                
 中信银行                                          8.11      6.62      1.53                
 交通银行                                          8.12      8.05      1.26                
 民生银行                                         10.60     10.64      1.25                
 中国人寿                                         36.94     36.35      1.27                
 中国平安                                         88.01    112.80      0.98                
 中国太保                                         34.05     40.00      1.06                
 中信证券                                         32.21     31.80      1.27                
 新华人寿                                         64.80     49.60      1.63                
 海通证券                                         27.18     25.05      1.36                
 华能国际                                         11.87     10.42      1.42                
 大唐发电                                          8.61      4.46      2.41                
 华电国际                                          9.04      8.75      1.29                
 中煤能源                                          9.62      4.92      2.44                
 中国神华                                         23.08     19.24      1.50                
 中国石油                                         12.61      9.06      1.74                
 兖州煤业                                         16.90      7.23      2.92                
 中国石化                                          7.62      6.68      1.43                
 上海石化                                          9.20      3.88      2.96                
 中海油服                                         27.98     14.28      2.45                
 仪征化纤                                          9.67      3.89      3.11                
 中国铝业                                          9.48      4.54      2.61                
 江西铜业                                         26.11     15.18      2.15                
 洛阳钼业                                         17.88      6.86      3.26                
 紫金矿业                                          6.52      3.13      2.60                
 马钢股份                                          6.35      2.97      2.67                
 鞍钢股份                                          7.80      6.22      1.57                
 重庆钢铁                                          6.85      2.68      3.20                
 海螺水泥                                         25.25     32.00      0.99                
 洛阳玻璃                                         24.73      7.70      4.02                
 京城机电                                         14.49      5.82      3.11                
 中联重科                                         10.13      6.29      2.01                
 金隅股份                                         12.57      8.47      1.86                
 中国国航                                         11.79      9.31      1.58                
 东方航空                                          9.94      6.13      2.03                
 南方航空                                         10.38      7.95      1.63                
 中国远洋                                         13.22      5.57      2.97                
 中海集运                                          9.49      3.47      3.42                
 中集集团                                         27.99     22.25      1.57                
 中海发展                                         12.20      5.88      2.59                
 宁沪高速                                          9.74     11.04      1.10                
 深高速                                           10.64      6.59      2.02                
 成渝高速                                          8.72      3.84      2.84                
 皖通高速                                         17.48      8.59      2.54                
 广深铁路                                          7.79      4.87      2.00                
 中国南车                                         29.45     15.00      2.45                
 中国交建                                         19.23     13.48      1.78                
 中国铁建                                         22.98     14.80      1.94                
 中国中铁                                         20.58     10.32      2.49                
 长城汽车                                         47.26     49.65      1.19                
 比亚迪                                           83.60     59.30      1.76                
 广汽集团                                         13.09      7.84      2.09                
 青岛啤酒                                         57.38     51.15      1.40                
 白云山                                           46.31     31.90      1.82                
 新华制药                                         16.80      8.14      2.58                
 海信科龙                                         14.33      7.37      2.43                
 南京熊猫                                         29.48     10.78      3.42                
 晨鸣纸业                                         10.77      6.07      2.22                
 上海医药                                         28.08     24.60      1.43                
 中兴通讯                                         31.63     23.35      1.69                
 东方电气                                         28.97     16.86      2.15                
 潍柴动力                                         34.73     27.90      1.56                
 东北电气                                          8.60      3.26      3.30                
 广船国际                                         67.94     33.90      2.51                
 经纬纺机                                         27.14     12.40      2.74                
 昆明机床                                          8.84      3.52      3.14                
 一拖股份                                         17.14      7.00      3.06                
 北辰实业                                          7.77      3.60      2.70                
 创业环保                                         16.97      7.43      2.86                
 中国中冶                                          9.58      4.08      2.94                
 金风科技                                         23.75     18.84      1.58                
 丽珠                                             81.80     63.40      1.61                
 万科                                             14.99     19.94      0.94                
 郑煤机                                           17.29      7.19      3.01                
 大连港                                            9.50      4.05      2.93                
 山东墨龙                                         16.31      5.39      3.78                
 浙江世宝                                         52.01     15.50      4.20                
 复星医药                                         38.27     32.10      1.49                
 光大银行                                          6.10      5.19      1.47                
 东江环保                                         75.76     47.75      1.98                
 上海电气                                         22.01      8.12      3.39                
 广发证券                                         27.35     24.55      1.39                
 华泰证券                                         29.97     26.10      1.44                
 
                                                                                                
                                                        
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

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