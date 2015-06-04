台湾汇市：台币收贬再创逾一个月低位，台股大跌外资汇出

钢铁产业：中国上市钢企预计2016年取得较好财务业绩
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
* 台币随韩元走弱，创逾一个月的低位 * 台股大跌，外资汇出 * 明日实质交易区间料在30.850-30.950 路透台北6月4日 - 台币兑美元 周四收跌创逾一个月低位，随韩元走低。汇银 人士表示，台股 大跌，外资卖股汇出，惟出口商亦有抛汇。不过，汇银人士普遍观 望美国非农就业数据结果。 汇银人士表示，尽管国际美元涨势暂歇，台币汇价还是跟进韩元的疲弱走势。尤其是台 股今日收跌逾2%，外资也扩大了台股卖超逾百亿台币，不排除外资短期料仍偏空操作台股， 台股料在区间偏弱格局游走。 〞早上外资在买美元，下午出口商就有出来挡一下，〞一位大型商银交易员表示。 他们也说，午后美元的卖盘也有部分来自于美元多单的获利平仓，由于台湾的景气不如 预期，交易员多半认为台币仍有向韩元比价、趋贬的空间。 台币收贬1.4角报在31.062，前低是4月23日的31.131。 只不过，大型汇银人士也说，若是外资的卖超持续扩大、台股的跌势未止，则外资的美 元买盘可能将台币推至31的整数关卡。相反的，若是股市守稳，而且周五美国也将公布非农 就业数据，观望的心态浓厚下，不排除明日台币的交易区间将稳于近日的区间偏弱格局。 美国周五将公布非农就业数据，此料将左右美国联邦储备理事会的升息时程，进而影响 国际美元走势。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)今日一个月期美元/台币换汇点折价幅度稳于上日。 一个月美元/台币远汇 尾盘报30.810/30.830，上日收在30.749。 台币今日实质交易区间在30.788-31.065；上日交易区间在30.770-30.824。交易员预估 明日台币主要实质交易暂看在30.850-30.950间。 韩国韩元兑美元 周四下跌，投资者担心外汇当局将出手干预，以削弱韩元兑日圆 的涨幅。 韩元兑美元 在本地市场收低0.8%，报1,113.9，创5月26日 以来最大单日百分比跌幅。 台湾股市周四连续第五日收低，大盘带量长黑掼破半年线。分析师表示，今日亚洲股市 表现普遍不佳，陆股盘中也一度大跌。 证交所资料，外资及陆资在台股扩大卖 超130.74亿台币，连续五日卖超台股273.51亿台币。 本周国际重要经济数据和事件有： 6月4日(四)：英国6月央行利率决定；法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率；美 国Challenger企业计划裁员人数；日本央行总裁黑田东彦就货币政策讲话； 6月5日(五)：台湾公布5月CPI；台湾公布5月底外汇存底；5月美国非农就业岗位；5月 美国民间就业岗位；4月美国消费者信贷；4月德国工业订单；欧元区GDP第一季修正值；美 国纽约联储总裁杜德利在明尼苏达州经济俱乐部午餐会上发表讲话。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.062 30.922 30.788-31.065 30.980 9.88 7.00 元太外汇经纪公司 31.060 30.920 30.784-31.060 30.963 4.68 3.28 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.020/-0.010 -0.025/-0.015 美元/台币六个月期 -0.095/-0.080 -0.100/-0.080 (完)
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
美国经济数据强，估计加息步伐加快，港股昨续回吐，恒指 收报22,885点，跌0.7%；国指 收报9,715点，跌0.8%，大市成交额560.6亿港元。
美国第45任总统特朗普完成宣誓， 市场以反高潮来迎接他「登基」，美滙指数 上周五由101.5高位，一度跌至100.7低位，收报100.74；欧罗由1.0589低位，急升至1.07以上报收。最有趣是极受特朗普言论影响的墨西哥披索也升了逾2%，反映这位不得民心的民粹政客，上台后不太可能呼风唤雨，执行政策能力成疑。