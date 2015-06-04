台湾汇市：台币收贬再创逾一个月低位，台股大跌外资汇出

* 台币随韩元走弱，创逾一个月的低位 * 台股大跌，外资汇出 * 明日实质交易区间料在30.850-30.950 路透台北6月4日 - 台币兑美元 周四收跌创逾一个月低位，随韩元走低。汇银 人士表示，台股 大跌，外资卖股汇出，惟出口商亦有抛汇。不过，汇银人士普遍观 望美国非农就业数据结果。 汇银人士表示，尽管国际美元涨势暂歇，台币汇价还是跟进韩元的疲弱走势。尤其是台 股今日收跌逾2%，外资也扩大了台股卖超逾百亿台币，不排除外资短期料仍偏空操作台股， 台股料在区间偏弱格局游走。 〞早上外资在买美元，下午出口商就有出来挡一下，〞一位大型商银交易员表示。 他们也说，午后美元的卖盘也有部分来自于美元多单的获利平仓，由于台湾的景气不如 预期，交易员多半认为台币仍有向韩元比价、趋贬的空间。 台币收贬1.4角报在31.062，前低是4月23日的31.131。 只不过，大型汇银人士也说，若是外资的卖超持续扩大、台股的跌势未止，则外资的美 元买盘可能将台币推至31的整数关卡。相反的，若是股市守稳，而且周五美国也将公布非农 就业数据，观望的心态浓厚下，不排除明日台币的交易区间将稳于近日的区间偏弱格局。 美国周五将公布非农就业数据，此料将左右美国联邦储备理事会的升息时程，进而影响 国际美元走势。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)今日一个月期美元/台币换汇点折价幅度稳于上日。 一个月美元/台币远汇 尾盘报30.810/30.830，上日收在30.749。 台币今日实质交易区间在30.788-31.065；上日交易区间在30.770-30.824。交易员预估 明日台币主要实质交易暂看在30.850-30.950间。 韩国韩元兑美元 周四下跌，投资者担心外汇当局将出手干预，以削弱韩元兑日圆 的涨幅。 韩元兑美元 在本地市场收低0.8%，报1,113.9，创5月26日 以来最大单日百分比跌幅。 台湾股市周四连续第五日收低，大盘带量长黑掼破半年线。分析师表示，今日亚洲股市 表现普遍不佳，陆股盘中也一度大跌。 证交所资料，外资及陆资在台股扩大卖 超130.74亿台币，连续五日卖超台股273.51亿台币。 本周国际重要经济数据和事件有： 6月4日(四)：英国6月央行利率决定；法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率；美 国Challenger企业计划裁员人数；日本央行总裁黑田东彦就货币政策讲话； 6月5日(五)：台湾公布5月CPI；台湾公布5月底外汇存底；5月美国非农就业岗位；5月 美国民间就业岗位；4月美国消费者信贷；4月德国工业订单；欧元区GDP第一季修正值；美 国纽约联储总裁杜德利在明尼苏达州经济俱乐部午餐会上发表讲话。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.062 30.922 30.788-31.065 30.980 9.88 7.00 元太外汇经纪公司 31.060 30.920 30.784-31.060 30.963 4.68 3.28 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.020/-0.010 -0.025/-0.015 美元/台币六个月期 -0.095/-0.080 -0.100/-0.080 (完)