《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--6月4日

钢铁产业：中国上市钢企预计2016年取得较好财务业绩
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
路透香港6月4日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:26时,1港元=0.799 84人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.44 11.50 2.00 南玻 15.50 10.44 1.86 深康佳 24.00 13.73 2.19 ST中华 22.94 10.88 2.64 ST中冠 54.23 23.98 2.83 深深宝 19.34 12.05 2.01 深华发 23.85 11.21 2.66 深赤湾 26.69 19.59 1.70 招商地产 31.64 22.39 1.77 特力 26.85 15.66 2.14 飞亚达 25.36 13.78 2.30 一致药业 90.19 56.10 2.01 深深房 17.12 9.56 2.24 ST盛润 14.34 10.06 1.78 深南电 16.72 9.55 2.19 深纺织 17.99 11.25 2.00 方大集团 17.02 9.20 2.31 深国商 40.48 17.48 2.90 深赛格 17.33 9.52 2.28 宝石 13.48 8.77 1.92 小天鹅 24.04 22.08 1.36 粤高速 6.52 3.78 2.16 晨鸣纸业 10.77 7.02 1.92 ST珠江 16.45 10.00 2.06 美菱电器 11.02 7.90 1.74 大冷股份 20.54 12.65 2.03 粤电力 13.21 9.10 1.81 佛山照明 21.25 12.87 2.06 江铃汽车 38.61 38.39 1.26 沙隆达 17.86 10.85 2.06 苏常柴 14.65 7.85 2.33 威孚高科 37.50 34.90 1.34 古井贡酒 38.45 30.49 1.58 ST东海 13.61 8.36 2.04 长安汽车 22.18 21.40 1.30 京东方 5.10 4.07 1.57 鲁泰 18.05 13.04 1.73 本钢板材 8.33 4.72 2.21 张裕 52.01 36.00 1.81 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 赵红梅)
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
美国经济数据强，估计加息步伐加快，港股昨续回吐，恒指 收报22,885点，跌0.7%；国指 收报9,715点，跌0.8%，大市成交额560.6亿港元。
美国第45任总统特朗普完成宣誓， 市场以反高潮来迎接他「登基」，美滙指数 上周五由101.5高位，一度跌至100.7低位，收报100.74；欧罗由1.0589低位，急升至1.07以上报收。最有趣是极受特朗普言论影响的墨西哥披索也升了逾2%，反映这位不得民心的民粹政客，上台后不太可能呼风唤雨，执行政策能力成疑。