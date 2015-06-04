金属期市：伦敦期铜跌至六周低点，受累于暗淡的需求前景

钢铁产业：中国上市钢企预计2016年取得较好财务业绩
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
不过，本周证据表明，中国的宽松政策正为经济带来一些支撑；房屋销售和服务业都出现复苏，应会支持铜需求在今年稍晚反弹。中国房地产市场是铜的重要消费者。
0750GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1%至每吨5,954美元，接近盘中低点5,951美元，日低也是4月24日以来的最疲弱水准。支撑位料位于100日移动均值5,930美元附近。
上海期交所期铜价格 下滑0.8%至每吨43,400元人民币(6,999.44美元)。
欧洲央行称，欧洲已经失去部分增长动能，而且债券市场还将持续震荡。该央行并承诺将坚持推行印钞政策，直到实现提振经济的目的。
交易员还关注美元走势。美元走强会令以美元计价的大宗商品价格对持有其他货币的买家而言更贵。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/徐文焰；审校 于春红/蔡美珍)
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
美国经济数据强，估计加息步伐加快，港股昨续回吐，恒指 收报22,885点，跌0.7%；国指 收报9,715点，跌0.8%，大市成交额560.6亿港元。
美国第45任总统特朗普完成宣誓， 市场以反高潮来迎接他「登基」，美滙指数 上周五由101.5高位，一度跌至100.7低位，收报100.74；欧罗由1.0589低位，急升至1.07以上报收。最有趣是极受特朗普言论影响的墨西哥披索也升了逾2%，反映这位不得民心的民粹政客，上台后不太可能呼风唤雨，执行政策能力成疑。