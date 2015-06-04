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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 16:48 BJT

金属期市：伦敦期铜跌至六周低点，受累于暗淡的需求前景

不过，本周证据表明，中国的宽松政策正为经济带来一些支撑；房屋销售和服务业都出现复苏，应会支持铜需求在今年稍晚反弹。中国房地产市场是铜的重要消费者。

0750GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1%至每吨5,954美元，接近盘中低点5,951美元，日低也是4月24日以来的最疲弱水准。支撑位料位于100日移动均值5,930美元附近。

上海期交所期铜价格 下滑0.8%至每吨43,400元人民币(6,999.44美元)。

欧洲央行称，欧洲已经失去部分增长动能，而且债券市场还将持续震荡。该央行并承诺将坚持推行印钞政策，直到实现提振经济的目的。

交易员还关注美元走势。美元走强会令以美元计价的大宗商品价格对持有其他货币的买家而言更贵。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/徐文焰；审校 于春红/蔡美珍)

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