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市场报道 | 2015年 6月 4日 星期四 16:40 BJT

全球贵金属：6月3日SPDR黄金及iShares白银持仓均维持不变

路透6月4日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量持平周二水平
，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓亦持稳。

    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)     日期      持仓量(盎司)    日期         变动    增减
    SPDR       22,823,713.7   6月3日    22,823,713.7    6月2日          0.0   0.00%
    iShares   318,175,604.0   6月3日   318,175,604.0    6月2日          0.0   0.00%

    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

    浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h) (完)
  
 (编译 龚芳; 审校 杜明霞)

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