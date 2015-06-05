《分析师观点2》台湾5月CPI连五跌，第四季有望转正

路透台北6月5日 - 台湾主计总处周五公布，5月消费者物价指数(CPI)较上年同期跌0.73%，为连续第五个月下跌，路透调查预期为跌0.65%。

5月CPI较上月经季调后则是升0.06%；5月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌9.45%。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

5月 4月

CPI（较上年同期） -0.73 -0.82r

路透调查（较上年同期） -0.65 --

CPI（较上月，经季节调整） +0.06 -0.13

核心CPI（较上年同期） +0.61 +0.66r

WPI（较上年同期） -9.45 -9.07r

注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源、鱼介。

**市场评论**

--永丰金证券研究员 石孝棨:

5月CPI下跌主要因油价下跌及电费调降，因这两项在CPI的占比较大，下半年随着油价的基期因素消失，物价下跌趋势可望趋缓，惟全年物价不至于因而拉高，亦不会有通缩的疑虑。今年央行也不会升息了。随着日圆走贬，近来日货进口商陆续反应汇率贬值因素，调降日货售价，另在食物类方面，价格也相当平稳。

--大众银行分析师 陈森林:

第三季跌幅会收敛，重点在国际油价未再下探、房租也缓步上扬，不过房价预期下跌是否会影响租金有待观察。6月蔬果价格因梅雨影响上扬，可能让CPI跌幅减缓，第四季预估会转正，因国际油价未下探，且汇率转弱令购买力下滑。预计9、10月CPI应会转正，但前提是油价每桶维持在50-60美元水准，全年CPI预估值则是负0.2%。

**市场反应**

--台币兑美元 周四收盘贬1.4角至31.062。

--台股加权股价指数 周四大跌2.18%，报9,348.63点。

--指标五年期公债104/9 殖利率周四收高0.55基点报1.0280%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

--台湾中央银行3月底决议将官方利率维持在1.875%，是连续15度维持利率不变。

--主计总处5月对2015年经济成长率预估为3.28%，CPI年成长率0.13%。(完)

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