更新版 1-中国汇市：人民币逆中间价收贬，稳定主基调下汇率料延续区间震荡

钢铁产业：中国上市钢企预计2016年取得较好财务业绩
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
* 人民币收贬失守6.2关口 * 中间价升至近两周高位 * 近期客盘购汇偏强 (新增收盘报价和评论) 路透上海/北京6月4日 - 人民币兑美元即期 周四失守6.20关口，与小升至近 两周高点的中间价逆向。交易员表示，今日交投活跃度上升，客盘购汇延续强势，并未见大 行结汇打压。目前投机盘区间交易思维较为浓厚，但汇率稳定仍是目前主基调，汇价料延续 窄幅整理。 他们并表示，近期客盘整体购汇力道上升。早盘境内CNY跟随离岸CNH走弱，而大行在6. 2位置结汇的意愿不强。不过鉴于此前大行曾在6.22左右位置干预，市场对此价位仍有所顾 忌。 “人民币已横盘很久了，没指引动不了，继续酝酿吧，现在大家也都在看G7市场，强势 欧元会不会让市场动一下。”一外资行交易员表示。 另一外资行交易员认为后市方向仍不明朗，短期汇价仍将落于6.19-6.22的窄幅区间。 今日因客盘购汇偏强而又未见大行美元卖盘缓冲，人民币呈现弱势。 摩根大通亚洲固定收益与外汇策略师顾颖认为，今年人民币汇率将以稳为主，年底或温 和贬至6.30。中国实施 “一带一路”走出去战略、积极争取人民币加入SDR等举措，都需要 本币汇率的相对稳定。虽然资本流出令人民币面临贬值压力，但人民币大贬可能引发贸易伙 伴国货币竞争性贬值，还将承受来自美国的政治压力。 “(美元兑人民币汇率)今年将会以保持基本稳定为主，至少我们目前尚未看到任何信号 支持人民币大幅升值或贬值。”他在摩根大通中国峰会间隙对路透表示。 全球汇市方面，欧元升势周四暂歇，此前兑美元录得的两日升幅为逾六年来最大，因欧 洲央行淡化债市波动率的影响，而且欧元区回归通胀格局。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2010 6.1976 -0.05% 中间价 6.1164 6.1176 0.02% 成交额 117亿美元 日内美元/人民币相对中间价最 1.43% (上限±2%) 日高 日低 大波幅 日内波动幅度(pips) 72 6.1968 6.2040 2015年来即期升贬值幅度 0.05% 1年期美元/人民币掉期升水 1290 今日 上日 1年期NDF 6.2365/6.2415 6.2420 CNH即期 6.2023/6.2047 6.1980 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 黄凯)
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
美国经济数据强，估计加息步伐加快，港股昨续回吐，恒指 收报22,885点，跌0.7%；国指 收报9,715点，跌0.8%，大市成交额560.6亿港元。
美国第45任总统特朗普完成宣誓， 市场以反高潮来迎接他「登基」，美滙指数 上周五由101.5高位，一度跌至100.7低位，收报100.74；欧罗由1.0589低位，急升至1.07以上报收。最有趣是极受特朗普言论影响的墨西哥披索也升了逾2%，反映这位不得民心的民粹政客，上台后不太可能呼风唤雨，执行政策能力成疑。