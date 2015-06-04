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市场报道 | 2015年 6月 4日 星期四 17:00 BJT

《汇市简讯》欧元/美元仍呈偏多走势，已突破1.1300目标位

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* 欧元/美元仍呈偏多走势，已突破1.1315

* 1.1315为5月时由1.1468至1.0819跌势的76.4%回调位

* 我们在1.1090作多，已经达成目标位1.1300

* 将在1.1220处作多，冀望欧元进一步上涨

* 技术图形 link.reuters.com/tem84w (完)

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全部现汇报价 (编译 于春红; 审校 张明钧)

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