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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 17:09 BJT

泰铢汇率：泰国副总理帕蒂亚通称，泰铢可能进一步走软

路透曼谷6月4日 - 泰国副总理帕蒂亚通周四表示，在泰国央行近来采取措施鼓励资本流出后，泰铢 可能会走软。

受这些措施影响，“泰铢已贬值，而且可能会进一步走软，”帕蒂亚通在泰国立法议会就军政府执政一周年的表现发表评论时说。

泰国在4月底推出的措施旨在压低泰铢，希望借此帮助泰国出口业。

0830GMT，泰铢兑美元报33.69/71泰铢，5月12日曾触及33.85泰铢，为逾五年以来的最低水平。泰铢兑美元今年以来已累计下跌超过2%。(完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)

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