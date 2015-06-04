泰铢汇率：泰国副总理帕蒂亚通称，泰铢可能进一步走软

钢铁产业：中国上市钢企预计2016年取得较好财务业绩
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
路透曼谷6月4日 - 泰国副总理帕蒂亚通周四表示，在泰国央行近来采取措施鼓励资本流出后，泰铢 可能会走软。
受这些措施影响，“泰铢已贬值，而且可能会进一步走软，”帕蒂亚通在泰国立法议会就军政府执政一周年的表现发表评论时说。
泰国在4月底推出的措施旨在压低泰铢，希望借此帮助泰国出口业。
0830GMT，泰铢兑美元报33.69/71泰铢，5月12日曾触及33.85泰铢，为逾五年以来的最低水平。泰铢兑美元今年以来已累计下跌超过2%。(完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
美国经济数据强，估计加息步伐加快，港股昨续回吐，恒指 收报22,885点，跌0.7%；国指 收报9,715点，跌0.8%，大市成交额560.6亿港元。
美国第45任总统特朗普完成宣誓， 市场以反高潮来迎接他「登基」，美滙指数 上周五由101.5高位，一度跌至100.7低位，收报100.74；欧罗由1.0589低位，急升至1.07以上报收。最有趣是极受特朗普言论影响的墨西哥披索也升了逾2%，反映这位不得民心的民粹政客，上台后不太可能呼风唤雨，执行政策能力成疑。