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市场报道 | 2015年 6月 4日 星期四 17:08 BJT

《汇市简讯》英镑/美元停止位已提升至1.5250

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* 英镑/美元现汇在100日移动均线切入位1.5170获得支撑

* 目标位仍为1.5700，已将停止位提升至1.5250

* 周三低点1.5252为支撑位

* 英镑/美元已努力升逾10日移动均线切入位1.5357

* 技术图形 link.reuters.com/wem84w (完)

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全部现汇报价 (编译 于春红; 审校 徐文焰)

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