台湾已公布经济指标--2015/6/5

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公 预估值 布 工业生产(y/y) 4月 +1.06% +6.65% r 6/24 -- 季调失业率 4月 3.75% 3.75% 6/22 -- *消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.80% -0.61% r 6/5 -0.65% y) 外汇存底(亿美元) 4月底 4,181.74 4,146.89 6/5 -- *商品出口(y/y) 4月 -11.7% -8.9% 6/8 -8.2% *商品进口(y/y) 4月 -22.1% -17.8% 6/8 -10.45% M2货币总计数(y/y) 4月 +6.53% +6.57% 6/25 -- 外销订单(y/y) 4月 -4.0% +1.3% 6/23 -- 经常帐盈余(亿美元) 第一季 +220 +191.1 r 8/20 -- 国际收支(亿美元) 第一季 +38.1 +18.2 8/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第二季 +3.37% +3.47% -- -- (Q1统计值) (Q4统计值) 重贴现率(%) 3月26日 1.875% 1.875% 6/25 -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”