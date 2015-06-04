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亚洲 | 2015年 6月 5日 星期五 00:00 BJT

台湾经济指标预测--6月5日至8月20日

以下为台湾近期预定公布的经济数据：
    * 6月1日当周        

     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                    前值
      6/5      1610       外汇存底     5月底       --          4,181.74亿美元
      6/5      0830   消费者物价指       5月  -0.65%*                  -0.80%
                           数(CPI)                     
    *  6月8日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                    前值
      6/8      1600           出口       5月   -8.2%*                  -11.7%
    * 6月22日当周  

     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                     前值
     6/22      0830     季调失业率       5月       --                    3.75%
     6/23      1600       外销订单       5月       --                    -4.0%
     6/24      1600       工业生产       5月       --                   +1.06%
     6/25      1610       M2年增率       5月       --                   +6.53%
     6/25  1700(估)       重贴现率    第二季                            1.875%
    * 8月17日当周 

     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                     前值
     8/20      1620         经常帐    第二季       --            顺差220亿美元
   
     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                     前值
       --      1630     经济成长率    第一季       --           +3.37%(统计值)
                          (统计值)                     
 
    参看全球经济数据相关资料，点选  
    参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选

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