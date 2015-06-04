台湾经济指标预测--6月5日至8月20日

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月23日
--截至今日，公募基金2016年四季报披露完毕；去年四季度，基金在行业上更加倾向制造业、金融业等传统配置领域，新兴板块投资吸引力进一步下降；个股方面一批绩优蓝筹股备受追捧，而部分昔日创业板“新贵”则人气急跌。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 6月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/5 1610 外汇存底 5月底 -- 4,181.74亿美元 6/5 0830 消费者物价指 5月 -0.65%* -0.80% 数(CPI) * 6月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/8 1600 出口 5月 -8.2%* -11.7% * 6月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/22 0830 季调失业率 5月 -- 3.75% 6/23 1600 外销订单 5月 -- -4.0% 6/24 1600 工业生产 5月 -- +1.06% 6/25 1610 M2年增率 5月 -- +6.53% 6/25 1700(估) 重贴现率 第二季 1.875% * 8月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/20 1620 经常帐 第二季 -- 顺差220亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1630 经济成长率 第一季 -- +3.37%(统计值) (统计值) 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
--截至今日，公募基金2016年四季报披露完毕；去年四季度，基金在行业上更加倾向制造业、金融业等传统配置领域，新兴板块投资吸引力进一步下降；个股方面一批绩优蓝筹股备受追捧，而部分昔日创业板“新贵”则人气急跌。
路透上海1月23日 - 据上海证券报周一报导，截至今日，公募基金2016年四季报披露完毕，季报显示基金在行业上更加倾向制造业、金融业等传统配置领域，TMT等新兴板块投资吸引力进一步下降；个股方面一批绩优蓝筹股备受追捧，而部分昔日创业板“新贵”则人气急跌。 展望今年一季度，在不少基金经理眼中，市场将进入阶段性的“观察期”，基于盈利确定性和估值安全性原则之上的精选个股，成为“蓄势待春生”的主流策略。
0024GMT - * 欧元/美元从周五的1.0717高位小幅上涨至1.0721，刷新六周高位 * 美元/日圆一度下跌0.75%至113.73日圆，提振欧元/美元 * 欧元/美元在1.0725前方的卖盘目前限制涨势 * 欧元/美元短期趋高，因“特朗普行情”带来的美元多仓减少(完) (编译 王琛；审校 李爽)