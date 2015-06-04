更新版 1-美国个股：阿里巴巴与SMG联盟，组合资公司为中小企业提供财经数据

* 阿里巴巴与SMG结盟，投资12亿元入股第一财经

* 双方组建合资财经数据与信息公司，为中小企业服务

* 第一财经财富管理信息很快将登陆手机淘宝 (（新增更多评论和细节）)

路透上海6月4日 - 中国电子商务巨头--阿里巴巴 与中国第二大媒体集团上海文化广播影视集团（SMG）周四达成战略合作，双方将共同将SMG旗下第一财经传媒打造成具影响力的新型数字化财经媒体与讯息服务集团。

根据战略协议，阿里巴巴将投资12亿元人民币入股SMG旗下第一财经， 共同合作建立一家财经数据与讯息服务公司，协助中国的中小企业把握丰富财经数据的机遇。透过阿里巴巴的大数据和云计算能力，双方会共同开发一个综合财经数据和讯息的平台，为用户提供迅速的财经新闻和讯息，协助提升用户在投资、金融上的决策和研究能力。

目前阿里巴巴的关连公司蚂蚁金融服务集团旗下支付宝，已与第一财经展开合作，为用户提供股价行情的讯息服务，第一财经财富管理信息也很快将会登陆手机淘宝。而阿里巴巴和SMG亦将会共同合作，向市场推出各种创新的新媒体产品，以促进传统和数字媒体行业的融合。 “Data Technolody（DT，数据技术）的时代已经到来，并将会超越IT时代。DT时代讲求的是透明、讯息共享和成就别人。阿里巴巴集团对DT时代的前景充满期待，相信它将会为社会创造更多价值。”阿里巴巴集团执行主席马云表示。

此次合作，对于双方而言将是双赢合作，阿里巴巴可借此开拓DT时代的相关产品和服务，而第一财经的财经媒体讯息服务的优势得以巩固，并为传统财经媒体业的创新之路试水。