欧洲汇市：英镑兑欧元触及四周低点，因德债收益率大涨

港报财经评论：施政步履维艰，美元告别璀璨--信报1月23日
美国第45任总统特朗普完成宣誓， 市场以反高潮来迎接他「登基」，美滙指数 上周五由101.5高位，一度跌至100.7低位，收报100.74；欧罗由1.0589低位，急升至1.07以上报收。最有趣是极受特朗普言论影响的墨西哥披索也升了逾2%，反映这位不得民心的民粹政客，上台后不太可能呼风唤雨，执行政策能力成疑。
德国10年期公债 与英国10年期公债 收益率利差周四创四个月来最窄，使得欧元对那些追求偏高收益的投资人而言更具吸引力。
欧元兑英镑 上涨0.4%至0.7387英镑，延续周二以来上涨2.2%的走势。英镑兑美元 上涨0.5%至1.5409。
“作空欧元/作多英镑以及做空欧元/美元的交易一直非常盛行。由于德债收益率持续上扬，这些操作被轧平，”野村汇率分析师Yujiro Goto表示。
英镑周三受到打击，此前公布的英国5月服务业调查数据远逊于预期，暗示第二季经济成长相对低迷。
“还有一些人乐观预期英国央行将能在明年初开始升息，但我个人认为，考量到英国央行严谨的通胀看法，上述的观点有点过于冒进，”FXTM首席市场分析师Jameel Ahmad表示。
“英镑/美元能否扳回过去两周的500个跳动点跌幅？看来可能性不高...因对英国经济的信心正在转弱。”(完) (编译 徐文焰/张明钧; 审校 蔡美珍/于春红)
美国第45任总统特朗普完成宣誓， 市场以反高潮来迎接他「登基」，美滙指数 上周五由101.5高位，一度跌至100.7低位，收报100.74；欧罗由1.0589低位，急升至1.07以上报收。最有趣是极受特朗普言论影响的墨西哥披索也升了逾2%，反映这位不得民心的民粹政客，上台后不太可能呼风唤雨，执行政策能力成疑。
--截至今日，公募基金2016年四季报披露完毕；去年四季度，基金在行业上更加倾向制造业、金融业等传统配置领域，新兴板块投资吸引力进一步下降；个股方面一批绩优蓝筹股备受追捧，而部分昔日创业板“新贵”则人气急跌。
路透上海1月23日 - 据上海证券报周一报导，截至今日，公募基金2016年四季报披露完毕，季报显示基金在行业上更加倾向制造业、金融业等传统配置领域，TMT等新兴板块投资吸引力进一步下降；个股方面一批绩优蓝筹股备受追捧，而部分昔日创业板“新贵”则人气急跌。 展望今年一季度，在不少基金经理眼中，市场将进入阶段性的“观察期”，基于盈利确定性和估值安全性原则之上的精选个股，成为“蓄势待春生”的主流策略。