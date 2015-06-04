欧洲汇市：英镑兑欧元触及四周低点，因德债收益率大涨

德国10年期公债 与英国10年期公债 收益率利差周四创四个月来最窄，使得欧元对那些追求偏高收益的投资人而言更具吸引力。

欧元兑英镑 上涨0.4%至0.7387英镑，延续周二以来上涨2.2%的走势。英镑兑美元 上涨0.5%至1.5409。

“作空欧元/作多英镑以及做空欧元/美元的交易一直非常盛行。由于德债收益率持续上扬，这些操作被轧平，”野村汇率分析师Yujiro Goto表示。

英镑周三受到打击，此前公布的英国5月服务业调查数据远逊于预期，暗示第二季经济成长相对低迷。

“还有一些人乐观预期英国央行将能在明年初开始升息，但我个人认为，考量到英国央行严谨的通胀看法，上述的观点有点过于冒进，”FXTM首席市场分析师Jameel Ahmad表示。