版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 17:32 BJT

英国个股：乐购寻求出售韩国业务，已聘请汇丰为财务顾问--消息

路透香港6月4日 - 知情人士周四对路透表示，英国零售商乐购(Tesco) 正在寻求出售韩国业务，估值约为60亿美元，并且已经聘请汇丰 作为此项出售的财务顾问。

韩国是乐购在英国母国市场以外最大的业务。乐购4月时公布历年来最大年度亏损，受累于一笔70亿英镑的一次性减记。

乐购和汇丰均拒绝就此回复。消息人士也因相关谈判的机密性而拒绝透露身份。(完) (编译 王洋; 审校 蔡美珍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐