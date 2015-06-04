欧洲政经：欧盟执委称希腊和债权人谈判正取得进展，但仍需进一步努力

重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透布鲁塞尔6月4日 - 欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西周四表示，希腊和债权人之间的谈判正取得良好进展，表现出他对于协议将达成的乐观看法。但他也指出，距离目标还有一段路要走。
莫斯可维西在一个论坛会上表示，从1月末起开始的谈判一直拖拖拉拉，鲜有进展，但在欧元区4月财长会议过后，谈判进程明显加速。”
“谈判...现在处于一个完全不同的阶段，非常富有成果，而且正在取得进展。”莫斯可维西说道。
“一份协议...是可能达成的，但还需要进一步努力，时间已经所剩无几了。”他指出希腊政府将很快用光现金，当前针对希腊的救助协议将在6月30日终止。
“这就是为什么接下来的数小时和数天都是绝对关键的，但我感到乐观，因为有志者事竟成。”他强调称，无论是希腊的债权人，还是希腊总理齐普拉斯都希望能让希腊留在欧元区。（完）
(编译 高琦 审校 龚芳)
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
* 公债收益率从两周半高位下滑 * 特朗普就职演说高举民粹主义大旗 * 下周美国财政部将发售880亿美元中短期公债 路透纽约1月20日 - 美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就 职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。 特朗普在就职演说中承诺，将遵循“美国优先”的政策。 “当特朗普反建制的呼声高一些，公债收益率就会低一些。”BMO Capital Markets利 率策略师Aaron Kohli表示。 “在某种程度上，市场认为特朗普上任后有特许能帮助更多立法通过的蜜月期很短，风 险是如果他将更多精力投入民粹主义的话题，市场将更难相信会有财政政策、刺激措施、基 建项目等其他议案也能获得通过。”Kohli称。 投资人已经押注特朗普将增加基建投资来带动经济成长。 美国新政府开支可能也要靠新的公债供应来注资，这可能进一步拖累公债表现，推高公 债收益率。 “客户相信本届政府将会增加公债供应，”Seaport Glo
标售日 发行种类 宣布日 结算日 01/23/2017 13周和26周期国库券 01/19/2017 01/26/2017 01/24/2017 两年期公债 01/19/2017 01/31/2017 01/24/2017 四周期国库券 01/23/2017 01/26/2017 01/25/2017 两年期浮息债券 01/19/2017 01/31/2017 01/25/2017 五年期公债 01/19/2017 01/31/2017 01/26/2017 七年期公债 01/19/2017 01/31/2017 01/30/2017 13周和26周期国库券 01/26/2017 02/02/2017 01/31/2017 52周期国库券