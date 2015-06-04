版本:
中国
债券 | 2015年 6月 4日 星期四 17:38 BJT

欧洲政经：欧盟执委称希腊和债权人谈判正取得进展，但仍需进一步努力

路透布鲁塞尔6月4日 - 欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西周四表示，希腊和债权人之间的谈判正取得良好进展，表现出他对于协议将达成的乐观看法。但他也指出，距离目标还有一段路要走。

莫斯可维西在一个论坛会上表示，从1月末起开始的谈判一直拖拖拉拉，鲜有进展，但在欧元区4月财长会议过后，谈判进程明显加速。”

“谈判...现在处于一个完全不同的阶段，非常富有成果，而且正在取得进展。”莫斯可维西说道。

“一份协议...是可能达成的，但还需要进一步努力，时间已经所剩无几了。”他指出希腊政府将很快用光现金，当前针对希腊的救助协议将在6月30日终止。

“这就是为什么接下来的数小时和数天都是绝对关键的，但我感到乐观，因为有志者事竟成。”他强调称，无论是希腊的债权人，还是希腊总理齐普拉斯都希望能让希腊留在欧元区。（完）

(编译 高琦 审校 龚芳)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐