更新版 1-台湾货币市场：短率持续盘旋既有低档，旬初资金态势较宽裕

* 短率持续盘旋既有低档

* 旬初资金态势较显宽裕

* 短票利率交投靠向低位 (新增央行及银行间拆款收盘细节)

记者 詹静宜

路透台北6月4日 - 台湾银行间短率周四持续盘旋低档。资调人士表示，时序迈入新的提存期，整体资金情势较显宽裕，且短票等资金去化管道有限，短率仍旧持稳低位，市场关注明日标售一年期定存单。

他们指出，尽管近期外资转趋汇出，外商银行间资金去化压力仍大，排队等候央行冲销隔夜拆款过剩资金的家数并没有减少，整体市场维持资金多但需求低迷的情况，令短率续贴在低位。

〞旬底补积数的钱又还回来，又变成游泳池。〞一位大型金融机构交易员说。

此外，市场关注台湾央行周五标售一年期定存单。资金调度人士表示，尽管6月一年期定存单发行金额增加200亿至1,500亿台币，但目前市场资金宽松态势依旧，其加权平均得标利率料落在0.55%附近，略低于上次标售利率0.557%。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，今日区间落在0.295-0.420%，皆同上日。一周拆款利率区间落在0.385%-0.500%，上日在0.380-0.440%；两周拆款利率区间落在0.390-0.450%，上日在0.388-0.450%。

**短票增温但仍供不应求**

短票方面，大型票券商指出，周四发票量略有增温，但仍供不应求，旬初银行间倾向负数操作，带动买票意愿大为提高，然而月初票源有限，难以满足银行间踊跃的买票需求，令短票利率靠向区间低位。

“先边走边看，下周是调降利率最好时机。” 一位大型票券商交易员说。

另位大型票券商资调人士称，月初短票量能略显不足，预计下周股东会旺季过后，因应现金股利发放的发票需求才陆续增温，月中以前维持“钱多票少”的格局，短票利率料续处既有低档。

今日票券商与银行间承作的跨季30天短票成交在0.56-0.57%，主交投靠向0.56%，中小型票券商成交在0.57-0.58%。月内短票大多成交在0.56%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.570%，前日在0.570%，上日成交量68.29亿台币，前日为40.57亿。

台湾央行周四公布，共发行2,020.5亿台币存单，与今日存单到期金额2,020.5亿台币相较，存单发行金额未增减。 周五存单到期金额为594.00亿台币。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为275亿台币，累积超额准备为275亿台币、加计前期1%的超额准备为1,242亿台币。 **RP利率持平**

债市附买回(RP)市场方面，券商资调人士表示，今日投信端及寿险端资金皆显充裕，资金去化需求增加，但券源仍旧偏少，RP利率维持在既有区间不变。

“投信一早就打来要券。”一位大型证券商资调人士说。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP主要成交在0.62-0.64%，大致同上日。