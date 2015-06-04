更新版 1-台湾货币市场：短率持续盘旋既有低档，旬初资金态势较宽裕

钢铁产业：中国上市钢企预计2016年取得较好财务业绩
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
* 短率持续盘旋既有低档
* 旬初资金态势较显宽裕
* 短票利率交投靠向低位 (新增央行及银行间拆款收盘细节)
记者 詹静宜
路透台北6月4日 - 台湾银行间短率周四持续盘旋低档。资调人士表示，时序迈入新的提存期，整体资金情势较显宽裕，且短票等资金去化管道有限，短率仍旧持稳低位，市场关注明日标售一年期定存单。
他们指出，尽管近期外资转趋汇出，外商银行间资金去化压力仍大，排队等候央行冲销隔夜拆款过剩资金的家数并没有减少，整体市场维持资金多但需求低迷的情况，令短率续贴在低位。
〞旬底补积数的钱又还回来，又变成游泳池。〞一位大型金融机构交易员说。
此外，市场关注台湾央行周五标售一年期定存单。资金调度人士表示，尽管6月一年期定存单发行金额增加200亿至1,500亿台币，但目前市场资金宽松态势依旧，其加权平均得标利率料落在0.55%附近，略低于上次标售利率0.557%。
银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，今日区间落在0.295-0.420%，皆同上日。一周拆款利率区间落在0.385%-0.500%，上日在0.380-0.440%；两周拆款利率区间落在0.390-0.450%，上日在0.388-0.450%。
**短票增温但仍供不应求**
短票方面，大型票券商指出，周四发票量略有增温，但仍供不应求，旬初银行间倾向负数操作，带动买票意愿大为提高，然而月初票源有限，难以满足银行间踊跃的买票需求，令短票利率靠向区间低位。
“先边走边看，下周是调降利率最好时机。” 一位大型票券商交易员说。
另位大型票券商资调人士称，月初短票量能略显不足，预计下周股东会旺季过后，因应现金股利发放的发票需求才陆续增温，月中以前维持“钱多票少”的格局，短票利率料续处既有低档。
今日票券商与银行间承作的跨季30天短票成交在0.56-0.57%，主交投靠向0.56%，中小型票券商成交在0.57-0.58%。月内短票大多成交在0.56%。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.570%，前日在0.570%，上日成交量68.29亿台币，前日为40.57亿。
台湾央行周四公布，共发行2,020.5亿台币存单，与今日存单到期金额2,020.5亿台币相较，存单发行金额未增减。 周五存单到期金额为594.00亿台币。
拆款中心资料 显示，周四超额准备为275亿台币，累积超额准备为275亿台币、加计前期1%的超额准备为1,242亿台币。 **RP利率持平**
债市附买回(RP)市场方面，券商资调人士表示，今日投信端及寿险端资金皆显充裕，资金去化需求增加，但券源仍旧偏少，RP利率维持在既有区间不变。
“投信一早就打来要券。”一位大型证券商资调人士说。
今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP主要成交在0.62-0.64%，大致同上日。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率也没变化。今日主要成交在0.45-0.48%左右，极短天期成交在0.42%；公司债附买回利率交投区间落在0.48-0.53%，极短天期成交在0.46%。此部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(完) (审校 黄凯)
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