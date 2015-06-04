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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 17:40 BJT

中国新债：吉林下周四将招标发229亿元一般地方债，其中新增量110亿

路透上海6月4日 - 中国吉林省周四公告，将于下周四(11日)招标发行总额229亿元人民币四期一般地方债券，其中置换一般债券119亿元，新增一般债券110亿元。

上述债券中，三年期计划发行规模为22.9亿元，占比为10%；五年、七年和10年同为68.7亿元，占比各为30%。联合资信对四期债券的评级为AAA级。

上述四期债采用单一价格(荷兰式)招标方式，标的为利率，具体招标时间为6月11日上午10:00-10:40。6月12日开始发行并计息，6月16日发行结束。

标位限定上，投标标位区间为招标日前1-5个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限收益率算术平均值和上浮15%之间。

此前公开发行的地方债，利率均贴近或持平于同期限国债到期收益率五日均值，即投标区间下限。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；; 审校 杨淑祯)

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