中国新债：吉林下周四将招标发229亿元一般地方债，其中新增量110亿

钢铁产业：中国上市钢企预计2016年取得较好财务业绩
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
路透上海6月4日 - 中国吉林省周四公告，将于下周四(11日)招标发行总额229亿元人民币四期一般地方债券，其中置换一般债券119亿元，新增一般债券110亿元。
上述债券中，三年期计划发行规模为22.9亿元，占比为10%；五年、七年和10年同为68.7亿元，占比各为30%。联合资信对四期债券的评级为AAA级。
上述四期债采用单一价格(荷兰式)招标方式，标的为利率，具体招标时间为6月11日上午10:00-10:40。6月12日开始发行并计息，6月16日发行结束。
标位限定上，投标标位区间为招标日前1-5个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限收益率算术平均值和上浮15%之间。
此前公开发行的地方债，利率均贴近或持平于同期限国债到期收益率五日均值，即投标区间下限。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；; 审校 杨淑祯)
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
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