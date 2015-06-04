表格：沪港通活跃股一览--6月4日

钢铁产业：中国上市钢企预计2016年取得较好财务业绩
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
路透香港6月4日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周四发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 123.33 39.67 买入成交金额 56.19 20.91 卖出成交金额 67.13 18.76 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国平安 266,633,770 716,396,903 983,030,673 2 民生银行 585,669,817 217,507,404 803,177,221 3 中国人寿 13,577,888 452,349,838 465,927,726 4 伊利股份 406,434,602 42,423,550 448,858,152 5 招商银行 212,985,643 219,163,742 432,149,385 6 兴业银行 198,734,734 152,137,337 350,872,071 7 工商银行 48,430,162 265,314,065 313,744,227 8 海通证券 178,473,667 130,962,318 309,435,985 9 上汽集团 78,229,913 208,744,614 286,974,527 10 浦发银行 89,190,343 169,615,015 258,805,358 ============================================================================ 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 中广核电力 103,400,340 128,987,690 232,388,030 2 恒大地产 114,462,790 89,134,660 203,597,450 3 阿里影业 135,873,600 26,266,000 162,139,600 4 金山软件 87,104,550 27,032,550 114,137,100 5 海通证券 72,410,840 29,064,540 101,475,380 6 交通银行 64,700,390 32,800,060 97,500,450 7 中信银行 57,362,960 37,751,740 95,114,700 8 人和商业 43,348,000 48,000,060 91,348,060 9 洛阳钼业 22,758,880 63,383,600 86,142,480 10 阿里健康 12,348,080 69,745,080 82,093,160 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
美国经济数据强，估计加息步伐加快，港股昨续回吐，恒指 收报22,885点，跌0.7%；国指 收报9,715点，跌0.8%，大市成交额560.6亿港元。
美国第45任总统特朗普完成宣誓， 市场以反高潮来迎接他「登基」，美滙指数 上周五由101.5高位，一度跌至100.7低位，收报100.74；欧罗由1.0589低位，急升至1.07以上报收。最有趣是极受特朗普言论影响的墨西哥披索也升了逾2%，反映这位不得民心的民粹政客，上台后不太可能呼风唤雨，执行政策能力成疑。