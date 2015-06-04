版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 17:41 BJT

表格：沪港通活跃股一览--6月4日

路透香港6月4日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周四发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             123.33                      39.67
 买入成交金额                   56.19                       20.91
 卖出成交金额                   67.13                       18.76
  
 ============================================================================
    
    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   中国平安      266,633,770    716,396,903     983,030,673
 2                   民生银行      585,669,817    217,507,404     803,177,221
 3                   中国人寿       13,577,888    452,349,838     465,927,726
 4                   伊利股份      406,434,602     42,423,550     448,858,152
 5                   招商银行      212,985,643    219,163,742     432,149,385
 6                   兴业银行      198,734,734    152,137,337     350,872,071
 7                   工商银行       48,430,162    265,314,065     313,744,227
 8                   海通证券      178,473,667    130,962,318     309,435,985
 9                   上汽集团       78,229,913    208,744,614     286,974,527
 10                  浦发银行       89,190,343    169,615,015     258,805,358
 
 ============================================================================
    
    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 中广核电力      103,400,340    128,987,690     232,388,030
 2                 恒大地产        114,462,790     89,134,660     203,597,450
 3                 阿里影业        135,873,600     26,266,000     162,139,600
 4                 金山软件         87,104,550     27,032,550     114,137,100
 5                 海通证券         72,410,840     29,064,540     101,475,380
 6                 交通银行         64,700,390     32,800,060      97,500,450
 7                 中信银行         57,362,960     37,751,740      95,114,700
 8                 人和商业         43,348,000     48,000,060      91,348,060
 9                 洛阳钼业         22,758,880     63,383,600      86,142,480
 10                阿里健康         12,348,080     69,745,080      82,093,160
 
    （完）
    
    浏览相关细节，请点选(here)
    

 (整理 雷美珍；; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐