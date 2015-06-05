台湾货币市场：短率贴紧既有低位，下周料续维持宽松态势

* 短率续处既有区间低位

* 下周资金料将维持宽松

* 短票利率略向低位靠拢

记者 詹静宜

路透台北6月5日 - 台湾银行间短率周五续处既有区间低位。资调人士表示，目前正值提存期初，银行间资金水位偏高，但资金需求低迷及短票供不应求，令短率贴紧低位，连今日标售的一年期定存单也低于预期，并为连续八次下滑。

他们指出，尽管6月一年期定存单发行金额增加200亿至1,500亿台币，但这次得标利率仍低于0.55%，显示银行间资金去化压力比预期还大，银行间争相竞标的结果，致得标利率触及近一年低位，前低为2014年7月的0.54%。

〞市场怕央行砍28天期存单，一定要积极参与(一年期存单标售)。〞一位大型官股银行资调人士说。

台湾央行周五午间公布，今日标售的1,500亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.54%，稍低于市场预期，并较前次标售均标0.557%走低1.7个基点，为连续第八次走低。此次标售的高标落在0.553%，亦较前次高标0.568%下滑。

此外，下周市场关注税款缴库时间点，个人综所税金融机构委托取款首批提兑日在6月10日，粗估委取金额约700余亿台币，各银行在11日税款入库；第二及第三批各在6月17及26日，入库日在18日及29日。

本地时间1430：

--台币兑美元 暂升2.02角，报30.860。

--台湾加权股价指数 收跌0.09%报9,340.13点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.386%，上日收在0.388%；今日区间暂落在0.295-0.410%，上日在0.295-0.420%。一周拆款利率区间暂落在0.380%-0.450%，上日在0.385-0.500%；两周拆款利率区间暂落在0.388-0.450%，上日在0.390-0.450%。

**短票利率靠向低位**

短票方面，大型票券商指出，周五发票量例行性增温，但增幅有限，只够供应银行到期续作的成交量能，令短票利率续向区间低位靠拢。

“本来有坚持利率的，今日就都守不住了，全面跨季短票都到0.56%。” 一位大型票券商交易员说。

另位大型票券商资调人士称，目前月内短钱满溢、跨季资金充裕，下周资金仍将延续本周宽松态势，短票主要交投料续靠向低位。

今日票券商与银行间承作的跨季30天短票成交在0.56-0.57%，主交投靠向0.56%，中小型票券商成交在0.57-0.58%。月内短票大多成交在0.55-0.56%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.570%，前日亦在0.570%，上日成交量158.17亿台币，前日为68.29亿。

台湾央行今日存单到期金额594亿台币，存单发行金额待稍晚央行公布。

下周央行存单到期共9,773.7亿台币，落点大致为：周一3,244.5亿台币、周二1,029亿台币、周三1,973亿台币，周四1,471.2亿台币与周五2,056亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为300亿台币，累积超额准备为300亿台币、加计前期1%的超额准备为1,267亿台币。 **RP利率持稳**

债市附买回(RP)市场方面，券商资调人士表示，目前整体市场资金宽裕，今日交割Reliance Industries国际债券2亿美元，丝毫不影响资金调度，RP利率维持在既有低档。

“下周三交割因子较多要小心。”一位大型证券商资调人士说。

下周债券交割因子包括周一的凯基证券70亿台币公司债；周三有中信银金融债120亿台币、台新银金融债91亿台币及中龙钢铁公司债100亿台币及JPMorgan Chase发行国际债券2.14亿美元，以及周五交割300亿台币的五年公债104/9期。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP主要成交在0.62-0.64%，大致同上日。