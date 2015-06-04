中国金融：同业存单在自贸区发行已通过审批，正等待启动--央行官员

路透上海6月4日 - 中国人民银行上海总部调查统计研究部主任王振营周四表示，同业存单将在上海自贸区对境外发行，目前已经通过审批，正等待启动发行。

王振营是在上海举行的“十三五”（2016-2020年）期间中国金融新业态研讨会上做出上述表示的，不过他并未透露更多细节。

在此前央行发布的关于金融支持上海自贸区建设的意见中曾提出，将区内符合条件的金融机构纳入优先发行大额可转让存单的机构范围，在区内实现大额可转让存单的先行先试。

同业存单是指由银行业存款类金融机构法人在全国银行间市场上发行的记账式定期存款凭证，是一种货币市场工具。中国央行2013年发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期金额不得低于5,000万元。

目前同业存单的投资和交易主体为全国银行间同业拆借市场成员、基金管理公司及基金类产品。