中国金融：同业存单在自贸区发行已通过审批，正等待启动--央行官员

钢铁产业：中国上市钢企预计2016年取得较好财务业绩
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
路透上海6月4日 - 中国人民银行上海总部调查统计研究部主任王振营周四表示，同业存单将在上海自贸区对境外发行，目前已经通过审批，正等待启动发行。
王振营是在上海举行的“十三五”（2016-2020年）期间中国金融新业态研讨会上做出上述表示的，不过他并未透露更多细节。
在此前央行发布的关于金融支持上海自贸区建设的意见中曾提出，将区内符合条件的金融机构纳入优先发行大额可转让存单的机构范围，在区内实现大额可转让存单的先行先试。
同业存单是指由银行业存款类金融机构法人在全国银行间市场上发行的记账式定期存款凭证，是一种货币市场工具。中国央行2013年发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期金额不得低于5,000万元。
目前同业存单的投资和交易主体为全国银行间同业拆借市场成员、基金管理公司及基金类产品。
央行本周二发布大额存单管理暂行办法称，银行业存款类金融机构面向非金融机构投资人发行大额存单，个人投资人认购的大额存单起点金额不低于30万元人民币，机构投资人则不低于1,000万元。 (完) (发稿 张金栋；撰写 边竞; 审校 杨淑祯)
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
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