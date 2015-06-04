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市场报道 | 2015年 6月 4日 星期四 18:18 BJT

全球农业：5月全球食品价格跌至2009年9月以来最低--粮农组织

报告称，糖价出现10月以来首次明显反弹，因巴西榨季开局不顺。

FAO预测2015-16年全球谷物产量将达25.24亿吨，上一年曾创收获纪录高位。4月时，FAO预测年度产量为25.09亿吨。

谷物产量预估提高，主要是由于非洲及北美收成量高于预期，但2015-16年度产量仍料较上年下滑1%。

2015-16年度年末库存预估为6.343亿吨，2014-15年度为6.465亿吨。

全球小麦产量料达7.234亿吨，高于4月时预估的7.191亿吨。(完) (编译/审校 于春红/蔡美珍/高琦)

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