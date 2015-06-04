全球农业：5月全球食品价格跌至2009年9月以来最低--粮农组织

港报财经评论：施政步履维艰，美元告别璀璨--信报1月23日
美国第45任总统特朗普完成宣誓， 市场以反高潮来迎接他「登基」，美滙指数 上周五由101.5高位，一度跌至100.7低位，收报100.74；欧罗由1.0589低位，急升至1.07以上报收。最有趣是极受特朗普言论影响的墨西哥披索也升了逾2%，反映这位不得民心的民粹政客，上台后不太可能呼风唤雨，执行政策能力成疑。
报告称，糖价出现10月以来首次明显反弹，因巴西榨季开局不顺。
FAO预测2015-16年全球谷物产量将达25.24亿吨，上一年曾创收获纪录高位。4月时，FAO预测年度产量为25.09亿吨。
谷物产量预估提高，主要是由于非洲及北美收成量高于预期，但2015-16年度产量仍料较上年下滑1%。
2015-16年度年末库存预估为6.343亿吨，2014-15年度为6.465亿吨。
全球小麦产量料达7.234亿吨，高于4月时预估的7.191亿吨。(完) (编译/审校 于春红/蔡美珍/高琦)
美国第45任总统特朗普完成宣誓， 市场以反高潮来迎接他「登基」，美滙指数 上周五由101.5高位，一度跌至100.7低位，收报100.74；欧罗由1.0589低位，急升至1.07以上报收。最有趣是极受特朗普言论影响的墨西哥披索也升了逾2%，反映这位不得民心的民粹政客，上台后不太可能呼风唤雨，执行政策能力成疑。
--截至今日，公募基金2016年四季报披露完毕；去年四季度，基金在行业上更加倾向制造业、金融业等传统配置领域，新兴板块投资吸引力进一步下降；个股方面一批绩优蓝筹股备受追捧，而部分昔日创业板“新贵”则人气急跌。
路透上海1月23日 - 据上海证券报周一报导，截至今日，公募基金2016年四季报披露完毕，季报显示基金在行业上更加倾向制造业、金融业等传统配置领域，TMT等新兴板块投资吸引力进一步下降；个股方面一批绩优蓝筹股备受追捧，而部分昔日创业板“新贵”则人气急跌。 展望今年一季度，在不少基金经理眼中，市场将进入阶段性的“观察期”，基于盈利确定性和估值安全性原则之上的精选个股，成为“蓄势待春生”的主流策略。