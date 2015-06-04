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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 18:14 BJT

日本个股：夏普本财年料将净亏损1,800亿日圆--共同社

路透东京6月4日 - 共同社周四未引述消息来源报导，夏普 在明年3月止的本财年料将净亏损1,800亿日圆(14.5亿美元)。

夏普上月取得19亿美元援助款项，为三年来第二度获得大型银行金援；公司上个财年净亏损2,220亿日圆，为四年来第三年出现亏损。(完) (编译 龚芳; 审校 李春喜)

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