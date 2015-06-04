日本个股：夏普本财年料将净亏损1,800亿日圆--共同社

钢铁产业：中国上市钢企预计2016年取得较好财务业绩
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
路透东京6月4日 - 共同社周四未引述消息来源报导，夏普 在明年3月止的本财年料将净亏损1,800亿日圆(14.5亿美元)。
夏普上月取得19亿美元援助款项，为三年来第二度获得大型银行金援；公司上个财年净亏损2,220亿日圆，为四年来第三年出现亏损。(完) (编译 龚芳; 审校 李春喜)
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
美国经济数据强，估计加息步伐加快，港股昨续回吐，恒指 收报22,885点，跌0.7%；国指 收报9,715点，跌0.8%，大市成交额560.6亿港元。
美国第45任总统特朗普完成宣誓， 市场以反高潮来迎接他「登基」，美滙指数 上周五由101.5高位，一度跌至100.7低位，收报100.74；欧罗由1.0589低位，急升至1.07以上报收。最有趣是极受特朗普言论影响的墨西哥披索也升了逾2%，反映这位不得民心的民粹政客，上台后不太可能呼风唤雨，执行政策能力成疑。