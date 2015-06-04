香港金融：金管局将对首宗违反打击洗黑钱管控措施个案采取执法行动

路透香港6月4日 - 香港金融管理局（HKMA）周四称，预计短期内完成首宗涉及违反打击清洗黑钱及恐怖分子资金筹集管控措施的调查，并采取针对性的执法行动。

随着《打击洗钱条例》于2012年正式生效，金管局于2014年3月成立打击清洗黑钱及金融罪行处，以加强及整合打击洗钱及恐怖分子资金筹集活动方面的监管资源。

金管局打击清洗黑钱及金融罪行主管麦敬伦（Stewart McGlynn）在专栏《汇思》中指出，金管局预计短期内完成首宗涉及违反打击清洗黑钱及恐怖分子资金筹集管控措施的调查，并会运用法例赋予的权力采取针对性的执法行动。有关行动将予以公开。

最近国际足联（FIFA）事件引起打击洗黑钱的关注。美国司法部针对九名国际足联官员和五名体育媒体和营销主管的起诉书中提到了10多家银行，此次贿赂丑闻涉及受贿金额超过1.5亿美元。起诉书特别提到120万美元汇至香港汇丰银行 一身份不详账户。

麦敬伦在文章中指出，香港作为国际金融中心，无可避免会继续在一些清洗黑钱报导中被提及。银行在全球打击清洗黑钱的工作当中正担当越来越重要的角色。与此同时，金管局亦会继续竭力做好监管工作，以促进银行体系的健全。

他指出，香港在打击洗黑钱方面的工作已取得一些良好的进展，但一些银行在履行打击清洗黑钱及恐怖分子资金筹集的要求时，尤其是牵涉较高风险客户时，仍面对一定挑战。此外，某些银行有时会低估打击清洗黑钱及恐怖分子资金筹集制度所需投入的工作及资源，特别是在合规成本较高的交易监察方面。

“银行若有不善之处，金管局定会采取行动。”他并说，“采取一系列的监管工具，包括增加巡查银行在打击清洗黑钱及恐怖分子资金筹集相关方面的工作、提出更多强化措6施的建议，以及更多利用《银行业条例》赋予的权力，委任外聘专家协助银行建立有效的制度。”

去年，金管局共进行了21次现场审查（包括2次境外审查）及15次非现场审查，其中有多次属于专题审查，内容涉及打击洗钱及恐怖分子资金筹集活动的重要范畴，例如有关金融制裁的管控措施等。

金管局称，根据联合财富情报组（警务处及海关人员组成）去年收到的可疑交易报告中，有83%是银行作出的。同时，银行举报宗数逐年上升，由2012年的19,202宗，升至2013年的27,328和2014年的31,095宗，这反映银行打击清洗黑钱及恐怖分子资金筹集的制度及管控措施越趋成熟和完善。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)