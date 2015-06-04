中国经济：中央和各地区每年分别给企业减负逾400亿及1,000亿元--新华

钢铁产业：中国上市钢企预计2016年取得较好财务业绩
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
路透北京6月4日 - 中国工业和信息化部报告显示，2014年中国实施取消或暂停征收企业12项收费，对小微企业免征47项收费等多项措施，每年可减轻企业负担400多亿元；各地区取消、停征、减免的涉企行政事业性收费和政府性基金项目共计600余项，每年可减轻企业负担超过1,000亿元。
新华社周四引述工信部《涉企收费情况评估报告》称，报告建议继续完善收费目录清单制度，减免或取消不合理的收费项目，并加快出台保护企业的法律法规，将减轻企业负担由以行政手段为主转到以法律手段为主的轨道上来，实现依法减负。
报导并援引工信部上述报告发布会称，将“中小企业信用担保机构免征营业税审批”非行政许可审批事项取消，至此不再保留“非行政许可审批”这一类别。
评估报告显示，尽管规范涉企收费工作取得成效，但个别部门和地区涉企收费仍然存在公示不到位、不彻底现象，距离“明明白白”缴费存在差距。企业普遍反映，隐性和强制性质的行政审批中介服务收费严重加重企业负担，涉及垄断领域的收费行为仍然存在。
“比如银行收费不够透明，对企业贷款时存在变相征收担保费、咨询费等问题，增加企业的融资成本。”报导引述中国中小企业发展促进中心主任秦志辉说，很多中小企业的融资成本达15%至20%。此外，电力、港口、进出口等领域也存在垄断收费现象。（完） (发稿 倪蔚丹；; 审校 杨淑祯)
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