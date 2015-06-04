亚洲橡胶：TOCOM期胶下跌，受获利了结打压

《香港报摘》--其他报纸重要消息1月23日

--新意网 执行董事兼行政总裁任景信称，现时管理层的焦点在于新落成的MEGA Plus及即将活化完成的沙田数据中心，首要任务是要赶快招徕客户租用数据中心，该公司暂时尚未有转主板上市计划。