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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 18:34 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶下跌，受获利了结打压

上海期交所主力9月期胶合约 连续第三日下跌，收报每吨14,490元(2,336.87美元)，跌175元人民币。

Gu称，“上海期交下跌背后原因，在于市场揣测中国延后执行合成胶新标准，因其显然在本周就此议题召开公听会。”

中国已经批准一项合成胶的新标准，降低配方中天然胶的比重，此举料将使泰国及马来西亚等主要橡胶产地受创。新规定料将在7月1日生效。

分析师称，新的标准将导致合成胶的稳定性降低，对于轮胎厂商的吸引力恐怕也会不彰，可能导致该类产品缺乏需求。

“若延后执行新规定，沪胶将面临额外压力，”Gu说道。

新加坡商品交易所(SICOM)近月7月期胶 最新交投于每公斤163.2美分，上涨0.9美分。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/张明钧; 审校 王洋)

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