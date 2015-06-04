亚洲橡胶：TOCOM期胶下跌，受获利了结打压

《香港报摘》--其他报纸重要消息1月23日
--新意网 执行董事兼行政总裁任景信称，现时管理层的焦点在于新落成的MEGA Plus及即将活化完成的沙田数据中心，首要任务是要赶快招徕客户租用数据中心，该公司暂时尚未有转主板上市计划。
上海期交所主力9月期胶合约 连续第三日下跌，收报每吨14,490元(2,336.87美元)，跌175元人民币。
Gu称，“上海期交下跌背后原因，在于市场揣测中国延后执行合成胶新标准，因其显然在本周就此议题召开公听会。”
中国已经批准一项合成胶的新标准，降低配方中天然胶的比重，此举料将使泰国及马来西亚等主要橡胶产地受创。新规定料将在7月1日生效。
分析师称，新的标准将导致合成胶的稳定性降低，对于轮胎厂商的吸引力恐怕也会不彰，可能导致该类产品缺乏需求。
“若延后执行新规定，沪胶将面临额外压力，”Gu说道。
新加坡商品交易所(SICOM)近月7月期胶 最新交投于每公斤163.2美分，上涨0.9美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/张明钧; 审校 王洋)
--新意网 执行董事兼行政总裁任景信称，现时管理层的焦点在于新落成的MEGA Plus及即将活化完成的沙田数据中心，首要任务是要赶快招徕客户租用数据中心，该公司暂时尚未有转主板上市计划。
路透北京1月23日 - 为完善国家高速公路网络，深入推进西部大开发，国家发展改革委日前批复宁夏自治区宁东至甜水堡（宁甘界）公路项目，项目估算总投资约为68.62亿元人民币（静态投资约为66.15亿元）。
--截至今日，公募基金2016年四季报披露完毕；去年四季度，基金在行业上更加倾向制造业、金融业等传统配置领域，新兴板块投资吸引力进一步下降；个股方面一批绩优蓝筹股备受追捧，而部分昔日创业板“新贵”则人气急跌。